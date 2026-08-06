دبي - فريق التحرير: الصفحه الرئيسية/أخبار عالنار/ بالفيديو: السيدة رولا التوم وجمعية “بيلبقلنا الفرح” تجمعان القلوب على مائدة الأمل اخر تحديث August 6, 2026 أقل من دقيقية اخر تحديث August 6, 2026 أقل من دقيقية

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