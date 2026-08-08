ماثيو ماكونهي وزوجته أمام البابا لاوون الرابع عشر.. ماذا دار في اللقاء؟

دبي - فريق التحرير: التقى النجم الأميركي ماثيو ماكونهي وزوجته كاميلا ألفيس البابا لاوون الرابع عشر، خلال المقابلة العامة الأسبوعية للبابا في كاتدرائية القديس بطرس في مدينة الفاتيكان، وفقًا لمنشور نشرته وكالة الأنباء الكاثوليكية.

ويُعرف ماكونهي بانفتاحه بشأن إيمانه، إذ أصدر عام ٢٠٢٥ كتابًا بعنوان Poems & Prayers تناول فيه هذا الجانب من حياته. وكان قد قال لمجلة Relevant العام الماضي: “أنا مؤمن، وأؤمن بالله”، مشيرًا إلى أنه يذهب إلى الكنيسة مرة أسبوعيًا، ويخصص يوم الأحد للصلاة ومراجعة الذات.

ويأتي لقاء ماكونهي بالبابا في وقت يُرجّح أنه موجود في إيطاليا لتصوير فيلمه الجديد Positano، وهو عمل مرتقب من إنتاج نتفليكس، يشارك في بطولته إلى جانب النجمة المرشحة لجائزة الأوسكار زوي سالدانا.

ووصفت نتفليكس الفيلم بأنه “مغامرة رومانسية”، حيث يجتمع ماكونهي وسالدانا لتنفيذ عملية سرقة عالية المخاطر على ساحل أمالفي الإيطالي.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا المرشحة لجائزة الأوسكار توني كوليت، إلى جانب كارين كاراغوليان، التي برزت في فيلم Anora. ويتولى دانيال روهر مهمة الإخراج، وهو المخرج المعروف بأعماله الوثائقية، وأبرزها الفيلم الحائز على الأوسكار Navalny.

ولم تعلن نتفليكس حتى الآن موعدًا رسميًا لطرح الفيلم