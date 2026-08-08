رحيل ويليام أوربت… العقل الموسيقي وراء نجاحات مادونا

دبي - فريق التحرير: توفي المنتج والموسيقي البريطاني الحائز على جائزة “غرامي” ويليام أوربت عن عمر ناهز ٦٩ عامًا، بحسب بيان نشرته عائلته وأصدقاؤه عبر موقعه الرسمي، أكدوا فيه أنه فارق الحياة في منزله يوم ٢٣ تموز/يوليو ٢٠٢٦، من دون الكشف عن سبب الوفاة.

وجاء في البيان: “نشعر بحزن عميق لرحيله، وسيفتقده الجميع لما تركه من أثر كبير من خلال موسيقاه وصداقته ولطفه”، كما طلبت العائلة احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة الصعبة.

ويُعد أوربت أحد أبرز منتجي الموسيقى في العالم، واشتهر بتعاونه مع مادونا في ألبوم “Ray of Light” عام ١٩٩٨، الذي حقق نجاحًا عالميًا وحصد عنه جائزتي “غرامي”، كما نال جائزة ثالثة معها عن أغنية “Beautiful Stranger”.

وعلى مدار مسيرته، تعاون ويليام أوربت مع نخبة من النجوم، من بينهم بريتني سبيرز، U2، بينك، روبي ويليامز، ميلاني سي، Blur وNo Doubt، فيما أصدر آخر ألبوماته بعنوان “The Painter” عام ٢٠٢٢.

إليكم أبرز عشر أغانٍ لويليام أوربت في قائمة الأغاني البريطانية:

المركز الأول: American Pie – مادونا

المركز الأول: Black Coffee – All Saints

المركز الأول: Frozen – مادونا

المركز الأول: Pure Shores – All Saints

المركز الثاني: Beautiful Stranger – مادونا

المركز الثاني: Don’t Wake Me Up – كريس براون

المركز الثاني: Ray of Light – مادونا

المركز الثاني: Tender – Blur

المركز الثالث: Feel Good Time – بينك

المركز الرابع: Adagio for Strings – ويليام أوربت

المركز الخامس: Electrical Storm – U2

المركز السادس: The Power of Good-Bye – مادونا

المركز السابع: Nothing Really Matters – مادونا

المركز العاشر: Drowned World/Substitute for Love – مادونا