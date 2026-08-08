بالفيديو: أخيرًا… مادونا وكايلي مينوغ تجتمعان في ديو طال انتظاره

دبي - فريق التحرير: بعد عقود من مطالبات الجمهور بتعاونهما، اجتمعت مادونا وكايلي مينوغ أخيرًا في أغنية واحدة.
وأطلقت النجمتان النسخة المنتظرة من أغنية “Love Sensation” بعنوان “Afterhours Mix”، والتي تولّى إنتاجها المنتج الموسيقي ستيوارت برايس.
وكانت الأغنية قد ظهرت للمرة الأولى ضمن ألبوم مادونا “Confessions II”، الذي تصدّر قوائم المبيعات عند صدوره الشهر الماضي.
وقبل إطلاق النسخة الاستديو، قدّمت مادونا وكايلي الأغنية لأول مرة على المسرح خلال احتفالات WorldPride 2026، ضمن عرض “I Feel So Free” في فعالية Club Confessions: Amsterdam، حيث أشعل ظهورهما المشترك حماس الجمهور وتصدّر التفاعل عالميًا.
وسبق أن ظهرت النجمتان معًا في الحلقة الخاصة من برنامج The Graham Norton Show هذا الصيف، حيث تهرّبتا حينها من الإجابة عن احتمال تعاونهما في عمل مشترك.
وقبل عامين، فاجأت مادونا جمهورها باستضافة كايلي مينوغ خلال إحدى حفلات Celebration Tour في لوس أنجلوس، وقدمتا معًا أغنيتي “I Will Survive” و”Can’t Get You Out of My Head”.
وقبيل طرح النسخة الجديدة من “Love Sensation”، كشفت مادونا أيضًا عن إتاحة الطلب المسبق لعدة نسخ حصرية من الأغنية بصيغة CD Single.
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