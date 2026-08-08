رغم رحيله… سام نيل حاضر في أحد أكثر أفلام ٢٠٢٧ ترقبًا

دبي - فريق التحرير: كُشف عن مجموعة جديدة من النجوم المنضمين إلى فيلم “The Legend of Zelda” بنسخته الحية (Live-Action)، والذي يُعد من أكثر المشاريع السينمائية المرتقبة.

ومن أبرز المفاجآت مشاركة النجم الراحل سام نيل، الذي توفي بشكل مفاجئ الشهر الماضي، في آخر ظهور سينمائي له، بعدما أنهى تصوير مشاهده قبل وفاته، بحسب ما أورده موقع Deadline. وحتى الآن، لم يُكشف عن الشخصية التي يجسدها في الفيلم.

وانطلق تصوير الفيلم خلال صيف العام الماضي، قبل أن يُختتم في شهر نيسان/أبريل الماضي.

كما انضم إلى العمل ثلاثة نجوم جدد، إذ يجسد أولي لاتوكيفو شخصية الشرير الرئيسي غانوندورف، وهو ملك ساحر قوي يسعى للسيطرة على مملكة هايرول التي يحميها البطل لينك والأميرة زيلدا. ووفقًا لـ Deadline، وقع الممثل عقدًا للمشاركة في أكثر من فيلم ضمن السلسلة.

وتنضم أيضًا إيفون ستراهوفسكي إلى طاقم العمل لتجسيد شخصية الملكة، فيما تؤدي ديتشن لاكمان دور إيمبا، الحارسة الشخصية والمستشارة المقربة للأميرة زيلدا.

وكان قد أُعلن في صيف العام الماضي عن اختيار الممثلة الصاعدة بو براغاسون لتجسيد شخصية الأميرة زيلدا، بينما يؤدي بنجامين إيفان أينسوورث دور البطل لينك.

يُذكر أن مبتكر سلسلة ألعاب الفيديو شيغيرو مياموتو كان قد أعلن لأول مرة عن إنتاج النسخة الحية من الفيلم في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٣.

ويتولى ويس بول إخراج الفيلم، فيما كتب السيناريو تي إس نولين، ومن المقرر طرحه في دور السينما بتاريخ ٧ أيار/مايو ٢٠٢٧.

وتدور أحداث “The Legend of Zelda” حول المحارب الشبيه بالجان لينك والأميرة زيلدا، اللذين يخوضان معركة لإنقاذ مملكة هايرول السحرية من الشرير غانون، وقد باعت سلسلة الألعاب أكثر من ١٥٠ مليون نسخة منذ إطلاقها لأول مرة عام ١٩٨٦.