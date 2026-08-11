روجينا وأشرف زكي يحتفلان بمناسبة خاصة.. ورسالة مؤثرة تكشف التفاصيل

دبي - فريق التحرير: في أجواء عائلية دافئة ومليئة بالبهجة، احتفلت الممثلة المصرية روجينا ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي بعيد ميلاد ابنتهما المخرجة الشابة مايا زكي، وحرص الثنائي على مشاركة جمهورهما ومتابعيهما لقطات من الحفل العائلي عبر حساباتهما الرسمية على موقع “إنستغرام”.

وشهد الحفل أجواء مبهجة بحضور أفراد العائلة والأصدقاء، حيث ظهرت مايا وهي تحمل قالب حلوى بتصميم مبتكر على شكلورقة نقدية تحمل صورتها، إلى جانب قوالب حلوى أخرى أضفت طابعًا مميزًا على المناسبة. وحرصت روجينا وأشرف زكي على توجيه رسائل مؤثرة لابنتهما، عبّرا خلالها عن حبهما الكبير وفخرهما بها. ونشرت روجينا مجموعة من الصور من الاحتفال، وكتبت في إحدى رسائلها: “الثامن من أغسطس، أحلى أيام عمري، كل سنة وأنا فخورة بكِ”. كما وجهت إليها رسالة أخرى قالت فيها إنها ابنتها وصديقتها وسندها وفرحتها الأولى، معربة عن فخرها بمسيرتها كمخرجة، ومؤكدة أنها ترى فيها “النسخة الأجمل والأبرع والأذكى والأحلى” منها.

من جهته، شارك أشرف زكي صورًا تجمعه بابنته، وعبّر عن مكانتها الخاصة في قلبه بكلمات مليئة بالحب، قائلًا: “أنتظر هذا اليوم دائمًا، لأن هذا اليوم هو أول فرحتي، لأن هذا اليوم وُلد أجمل ما في دنيتي، إنها حبيبتي وقلبي وعمري مايا. كل سنة وأنتِ في سعادة ورزق وأتم صحة يا قلب بابا”. وردّت مايا على تهنئة والدها، واصفة إياه بأنه أعظم أب في الدنيا، فيما تفاعل عدد كبير من نجوم الفن والمتابعين مع المنشورات، مقدمين لها التهاني والأمنيات بعام جديد مليء بالسعادة والنجاح.

يُذكر أن مايا زكي خاضت أولى تجاربها في عالم الإخراج خلال موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل “حد أقصى” الذي قامت ببطولته والدتها روجينا.