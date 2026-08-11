هل تكون هاندا أرتشيل نجمة الموسم الجديد من المسلسل التركي “المنظمة”؟ …إليكم الحقيقة

دبي - فريق التحرير: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية اسم الممثلة التركية هاندا أرتشيل كإحدى المرشحات للانضمام إلى الموسم السابع من مسلسل “المنظمة”، وسط ترقّب الجمهور لمعرفة هوية البطلة الجديدة التي ستشارك في الموسم المقبل.

وبحسب ما أوردته الصحفية التركية بيرسن ألتونتاش، فإن اسم هاندا أرتشيل طُرح بقوة خلال الحديث عن بطلة الموسم الجديد، خصوصًا أن النجمة سبق أن شاركت في بطولة مسلسل “بنات الشمس” إلى جانب تولغا ساريتاش.

إلا أن المعلومات المتداولة لا تعكس الواقع، إذ تبيّن أن هاندا أرتشيل لا تفكر في خوض أي عمل تلفزيوني خلال موسم ٢٠٢٦، كما لم تجرِ أي مفاوضات بينها وبين فريق عمل مسلسل “المنظمة”.

وتنصبّ اهتمامات هاندا حاليًا على السينما، إذ تعمل على مشروعَين سينمائيَين قيد التحضير، أحدهما من تأليفها، ما يشير إلى تركيزها في المرحلة المقبلة على أعمال الشاشة الكبيرة بدلًا من الدراما التلفزيونية.

وفي المقابل، لاقت فكرة انضمام هاندا أرتشيل إلى “المنظمة” ترحيبًا من جمهورها، الذي بدأ بالتعليق على الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن حماسه لرؤيتها في العمل، رغم عدم وجود أي اتفاق أو مفاوضات فعلية حتى الآن.