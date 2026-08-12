بالفيديو: كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها كالأميرات.. وهذه الأسماء غابت عن الحفل

دبي - فريق التحرير: احتفلت سيدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر بعيد ميلادها التاسع والعشرين في أجواء صاخبة وفاخرة، بعدما حوّلت قصرها في بيفرلي هيلز إلى عالم وردي ساحر مستوحى من أجواء القطط والأميرات، تحت عنوان «Princess Kitty».

وأقيم الحفل قبل موعد عيد ميلادها الرسمي، حيث غمر اللون الوردي أرجاء القصر، وسط بالونات بألوان باستيلية وديكورات مبتكرة مستوحاة من عالم القطط. كما فُرض على الحضور الالتزام بزي محدد، فاختار الضيوف إطلالات باللون الوردي، إلى جانب التيجان والريش الملون. (http://www.instagram.com/p/Db47Ct8oxfe/)

وخَطفت كايلي الأنظار بإطلالة جريئة ومميزة انسجمت مع أجواء الحفل، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا وضيقًا من اللاتكس الوردي، وانتعلت صندلًا من «غوتشي» مزينًا بريش النعام، وأكملت إطلالتها بوشاح فاخر من الريش الوردي وتاج مرصع بالريش، أضفى عليها لمسة ملكية لافتة.

وشهد الحفل حضور عدد من أبرز النجوم وأفراد عائلة كايلي، من بينهم شقيقتاها كيم كردشيان وكلوي كردشيان، وشقيقتها كيندال جينر، إلى جانب هايلي بيبر وزوجها جاستن بيبر، وابنة كايلي، ستورمي.

في المقابل، لاحظ الجمهور غياب صديقتها المقربة ستايسي كارانيكولاو عن الحفل، وسط تداول شائعات حول وجود خلاف بينهما، كما غاب النجم تيموثي شالاميه عن الصور المتداولة من المناسبة، ما أثار تساؤلات المتابعين حول سبب غيابه.

وتضمن الحفل طاولات ضخمة من الحلويات وقوالب كيك صُممت خصيصًا لتتناسب مع أجواء المناسبة، من بينها قالب كيك على شكل الجزء العلوي من جسد امرأة ترتدي بيكيني مصنوعًا من الكريمة، وآخر مغطى بالكريمة البيضاء والأحجار الكريمة الملونة، إلى جانب قوالب أخرى مزينة برسومات القطط.