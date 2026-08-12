قلب على الرمال وخاتم في اليد.. أليساندرا أمبروسيو تعلن خطوبتها

دبي - فريق التحرير: أعلنت عارضة أزياء “فيكتوريا سيكريت” الشهيرة، البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، البالغة من العمر ٤٥ عاماً، خطوبتها رسمياً من مصمم المجوهرات الأسترالي باك بالمر، بعد علاقة عاطفية بدأت أواخر عام ٢٠٢٤.

وجاء الإعلان من خلال منشور شاركته أمبروسيو عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام” يوم الثلاثاء ١١ أغسطس، كشفت فيه أن بالمر تقدم لطلب يدها قبل أربعة أشهر، وتحديداً في أبريل الماضي، وأنهما فضّلا الاحتفاظ بهذه اللحظة المميزة بعيداً عن الأضواء طوال الفترة الماضية.

وتضمن المنشور مجموعة من الصور ومقطع فيديو التُقط بواسطة طائرة مسيّرة “درون”، وثّقت اللحظات الرومانسية لعرض الزواج الذي أُقيم على الشاطئ، حيث ظهر بالمر وهو يجثو على ركبته لطلب يدها داخل قلب كبير حُفر على الرمال. كما أظهرت لقطات أخرى الخطيبين وهما يركضان في المحيط ويتبادلان الأحضان.

وعلّقت أمبروسيو على الصور بعبارات عاطفية، قائلة: “سأختارك في هذه الحياة وفي كل حياة أخرى. معاً إلى الأبد يا حبيبي”.

وفي قصصها عبر “إنستغرام”، أضافت: “قبل أربعة أشهر، قلنا نعم للأبد. لقد احتفظنا بهذا السحر قريباً من قلوبنا، والآن نحن سعداء بمشاركته معكم أخيراً”.

وبدأت العلاقة العاطفية بين الثنائي بشكل علني في ديسمبر ٢٠٢٤، عندما نشرت أمبروسيو تهنئة رومانسية بمناسبة عيد ميلاد بالمر، تلتها صور جمعتهما أثناء قضائهما وقتاً معاً على شواطئ البرازيل. وفي مطلع عام ٢٠٢٥، عبّر بالمر عن امتنانه لوجودها في حياته، واصفاً إياها بالشريكة التي تلهمه يومياً وتضفي بريقاً على تفاصيل حياته.

يُذكر أن أليساندرا أمبروسيو كانت مخطوبة سابقاً لرجل الأعمال جيمي مازور، واستمرت علاقتهما من عام ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٨، ولديهما طفلان، أنيا، البالغة ١٧ عاماً، ونوح، البالغ ١٤ عاماً.

أما باك بالمر، فكان متزوجاً سابقاً من عارضة الأزياء آشلي هارت، شقيقة عارضة أزياء “فيكتوريا سيكريت” جيسيكا هارت، وذلك بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧.