قريبًا في أبوظبي.. جون سينا يطلّ على جمهوره في حدث استثنائي

دبي - فريق التحرير: تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة حدث استثنائي لعشاق السينما والترفيه، مع الإعلان عن مشاركة النجم وبطل المصارعة الحرة جون سينا، إلى جانب الممثل الفنلندي جوناس سوتامو، الشهير بتجسيد شخصية “تشوباكا” في سلسلة أفلام “حرب النجوم”، ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة “MEFCC٢٠٢٦”.

ومن المقرر أن يُقام الحدث في مركز أدنيك أبوظبي، حيث يلتقي النجمان بالجمهور خلال عطلة نهاية أسبوع حافلة بالفعاليات والأنشطة المخصصة لعشاق السينما والثقافة الشعبية.

وسيكون جوناس سوتامو حاضراً على مدار ثلاثة أيام، من ١١ إلى ١٣ سبتمبر المقبل، فيما يلتقي جون سينا بمعجبيه يومي ١٢ و١٣ سبتمبر.

وأعلن الحساب الرسمي لـ«بلاتينيوم ليست الإمارات» فتح باب حجز التذاكر أمام الجمهور الراغب في حضور المعرض ولقاء النجمين، إلى جانب الاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي يقدمها الحدث هذا العام.