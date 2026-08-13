بالصور: نائب الرئيس التركي يفاجئ صنّاع وأبطال “المدينة البعيدة”… ماذا حصل؟

دبي - فريق التحرير: في إنجاز درامي جديد يعكس النجاح الجماهيري الكبير، حصد المسلسل التركي “المدينة البعيدة” جائزة “مسلسل العام” ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من حفل توزيع جوائز إعلام الأناضول، الذي أُقيم لتكريم أبرز الأعمال والمؤسسات المؤثرة على الساحة الفنية والإعلامية.

وشهد الحفل حضورًا رفيع المستوى، حيث قدّم نائب الرئيس التركي جودت يلماز درع التكريم رسميًا لأبطال وصنّاع العمل، وفي مقدمتهم رئيس مجموعة Demirören Media TV مراد يانجي، والمنتج كرم تشاتاي، وبطلا المسلسل النجمة سينام أونسال والنجم أوزان أكبابا، وسط تفاعل جماهيري وإعلامي واسع احتفاءً بهذا التتويج.

ويأتي فوز المسلسل بهذه الجائزة المرموقة تتويجًا للنجاح الاستثنائي الذي حققه منذ انطلاق عرضه، إذ كرّس حضوره في صدارة المشهد من خلال نسب مشاهدة قياسية، وتربّع على قوائم المشاهدة في تركيا، محققًا أرقامًا مرتفعة تفوّق بها على العديد من الأعمال المنافسة.

على صعيد متصل، تتواصل التحضيرات للموسم الثالث من المسلسل التركي “المدينة البعيدة”، المقرر عرضه عبر قناة Kanal D، وسط حماس كبير وترقب لمعرفة الأسماء الجديدة التي ستنضم إلى العمل بعد رحيل عدد من أبطاله.

وكشفت وسائل إعلام تركية عن انضمام الممثل محمد كورهان فيرات (Mehmet Korhan Fırat) رسمياً إلى فريق العمل، في خطوة من المنتظر أن تضيف منعطفاً جديداً إلى أحداث المسلسل.

وسيجسد فيرات شخصية جديدة تحمل اسم “أوفوك”، فيما تشير المعلومات المتداولة من كواليس التصوير إلى أن الشخصية ستكون على صلة وثيقة بعائلة ألبورا، وستلعب دوراً محورياً في تغيير مسار الأحداث خلال الموسم الجديد.

ويأتي هذا التعاون بعد مشاركة محمد كورهان فيرات في فيلم “مغني الزفاف”، الذي يتولى إخراجه إمري أيبك، ويشارك في إنتاجه أحد مخرجي مسلسل “المدينة البعيدة”، أحمد كاتيكسيز.

ويترقب جمهور المسلسل الكشف عن مزيد من التفاصيل حول شخصية “أوفوك”، والدور الذي ستلعبه في قلب موازين عائلة ألبورا، مع انطلاق الموسم الثالث المرتقب.