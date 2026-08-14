بعد غياب.. أونور تونا يقترب من دور مفاجئ في “كاراكوي” وهذه تفاصيله

دبي - فريق التحرير: تتواصل التحضيرات للمسلسل التركي الجديد “كاراكوي”، من إنتاج شركة OGM Pictures، والمقرر عرضه عبر قناة Kanal D. وتكتب العمل دنيز أكشاي، فيما تتولى نزاكت تشوشكون مهمة الإخراج، بينما تجسد أوزغي تورير شخصية البطولة النسائية “فيردا”.

وبحسب المعلومات المتداولة من كواليس العمل، تجري مفاوضات مع النجم التركي أونور تونا لتجسيد شخصية البطولة الرجالية “كهرمان”، وهي شخصية تحمل اسمها الذي يعني “البطل”، وتوصف بأنها بطل حقيقي ضمن أحداث المسلسل.

صراع صادم من أجل الحياة

يتناول المسلسل، من خلال قصة لافتة ومؤثرة، حكاية المدعية العامة “فيردا”، التي تتحدى قدرها وتعود إلى مسقط رأسها بعد أن أصبحت بهوية ومظهر مختلفين تمامًا، لتدخل بعدها في مواجهة كبرى وحسابات قديمة، في قصة درامية تُقدَّم بأسلوب صادم ومؤثر.