نيكول كيدمان تكشف ما فعلته من أجل توم كروز.. اعترافات صادمة بعد ٣٥ عامًا

دبي - فريق التحرير: تستعيد الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان ذكريات زواجها من النجم توم كروز، واصفةً تلك المرحلة بأنها كانت جزءًا “طبيعيًا تمامًا” من حياتها.

وتحدثت النجمة الحائزة جائزة الأوسكار، البالغة من العمر ٥٩ عامًا، عن زواجها من نجم أفلام الحركة في حوار نادر ضمن غلافها الجديد لمجلة British Vogue، وذلك بعد زواجهما في ليلة عيد الميلاد عام ١٩٩٠.

وكشفت “كيدمان” أنها تشعر براحة كبيرة خلال حضور الفعاليات البارزة، مثل عروض الأزياء والسجاد الأحمر، وقالت: “عليكم أن تتذكروا أنني، بسبب الشخص الذي تزوجته في سن صغيرة جدًا، وجدت نفسي في هذا العالم منذ أن كان عمري ٢٢ عامًا. لقد أمضيت وقتًا من حياتي على هذا النحو أكثر مما لم أفعله. وذكرياتي عن الفترة التي لم تكن فيها حياتي كذلك ضبابية إلى حد كبير، لأنني كنت صغيرة جدًا”.

وفي حديثها عن زواجها من كروز في سن مبكرة، قالت نجمة فيلم Practical Magic : “فجأة، وجدت نفسي في الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين من عمري، ومتزوجة من نجم سينمائي ضخم. لكن الأمر بدا طبيعيًا تمامًا. وقعنا في الحب بجنون، وكان الأمر بهذه البساطة”.

وأوضحت كيدمان أنها تلقت تحذيرات من الزواج في ذلك الوقت، قائلة: “أتذكر أن أشخاصًا كانوا يقولون لي: حسنًا، هذا الأمر سيؤثر حقًا في مسيرتك المهنية. وكنت أجيب: لا يهمني، أنا واقعة في الحب وأريد الزواج”.

وأضافت: “ثم أصبحت زوجته، وقالوا لي: أرأيتِ؟ لقد حذرناكِ. فكنت أقول: وماذا في ذلك؟ هل كان من المفترض ألا أتزوج الرجل الذي أحبه؟ بالطبع كنت مستعدة للتخلي عن مسيرتي المهنية، ولم يكن الأمر يهمني”.

استمر زواج كيدمان وكروز لأكثر من عقد، قبل أن ينفصلا رسميًا في أغسطس ٢٠٠١. وكان الثنائي، الذي تبنى طفلين هما بيلا، ٣٣ عامًا، وكونور، ٣١ عامًا، قد التقى للمرة الأولى في موقع تصوير فيلم Days of Thunder عام ١٩٩٠.

وشارك النجمان لاحقًا في عدد من الأفلام معًا، من بينها Far and Away عام ١٩٩٢ للمخرج رون هاورد، وEyes Wide Shut عام ١٩٩٩ للمخرج ستانلي كوبريك.

وفي حديث سابق مع مجلة Vanity Fair عام ٢٠١٣، تطرقت كيدمان إلى انفصالها عن كروز، قائلة: “كان لدي الكثير من الوقت بمفردي، وكان ذلك جيدًا جدًا بالنسبة إليّ، لأنني كنت طفلة بالفعل عندما تزوجت، وكنت بحاجة إلى أن أكبر وأنضج”.

وتزوجت كيدمان لاحقًا من المغني كيث أوربان عام ٢٠٠٦، وأعلن الزوجان السابقان انفصالهما في سبتمبر ٢٠٢٥ بعد زواج استمر ١٩ عامًا. ولديهما ابنتان، صنداي روز، ١٨ عامًا، وفيث مارغريت، ١٥ عامًا.

وفي عام ٢٠١٨، كشفت كيدمان في مقابلة مع New York Magazine سبب عدم رغبتها في الحديث كثيرًا عن زواجها من كروز.

وقالت حينها: “الزواج من توم كروز في سن الثانية والعشرين أمر أتردد دائمًا في الحديث عنه، لأنني متزوجة الآن من الرجل الذي يمثل الحب الأكبر في حياتي، ويكاد الحديث عن ذلك يبدو غير محترم”، في إشارة إلى زوجها آنذاك كيث أوربان.

وأضافت: “مع ذلك، تزوجت في سن صغيرة جدًا، لكنه بالتأكيد لم يكن مصدر قوة بالنسبة إليّ، بل كان حماية. تزوجت بدافع الحب، لكن الزواج من رجل شديد النفوذ أبعدني عن التحرش الجنسي. كنت أعمل، لكنني كنت لا أزال محاطة بنوع من الحماية. وعندما خرجت من تلك المرحلة في سن ٣٢ أو ٣٣ عامًا، شعرت وكأنني مضطرة إلى أن أكبر وأنضج”.