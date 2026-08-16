بالأسود وبالدموع “أنا تعبان”.. تامر حسني يعود للمسرح في أولى حفلاته بعد وفاة والده

دبي - فريق التحرير: استأنف الفنان المصري تامر حسني نشاطه الفني، بإحياء أولى حفلاته الغنائية في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وذلك في أول ظهور له على المسرح عقب وفاة والده، وسط حضور جماهيري كبير من مختلف الفئات العمرية.

وشهد الحفل توافدًا لافتًا من محبي تامر حسني، الذين حرصوا على الحضور في وقت مبكر لمؤازرته ومشاركته لحظة عودته إلى الغناء، في أجواء جمعت بين الحزن والاحتفاء بعودته إلى جمهوره.

وتنوع الحضور بين العائلات والأطفال والشباب، في مشهد عكس حجم الشعبية التي يتمتع بها تامر حسني، والمحبة الكبيرة التي أحاطه بها جمهوره خلال هذه الفترة الصعبة.

وظهر تامر حسني خلال الأمسية مرتديًا قميصًا أسود، في لفتة عكست حالة الحزن التي يعيشها بعد فقدان والده، فيما امتزجت أجواء الحفل بالمشاعر الإنسانية والحماس، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وحرص تامر على التواصل مباشرة مع الجمهور ومشاركتهم الغناء والتقاط الصور التذكارية. وشهدت الأمسية موقفًا لافتًا عندما أوقف الحفل لتلبية طلب طفلة كانت ترغب في لقائه، فأوعز إلى رجال الأمن بتسهيل صعودها إلى المسرح، لتبادره بعناقها، معربة عن سعادتها بتحقق حلمها بلقائه.

وعلّق تامر على الموقف ممازحًا الجمهور بابتسامة: “لا أحد يزعل.. أنا كنت أقوم معكم بذلك وأنتم صغار”.

وقدّم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد كلمات الأغاني معه.

وكان من أبرز لحظات الحفل تأثر تامر أثناء تقديم أغنية “أنا تعبان”، إذ ظهرت عليه علامات الحزن والتأثر الشديد بكلماتها التي لامست مشاعره في ظل رحيل والده، ليتفاعل معه الجمهور بالهتافات والتصفيق، مؤكدين دعمهم له في هذه المرحلة.

وتأتي هذه الحفلة كخطوة أولى في عودة تامر حسني تدريجيًا إلى نشاطه الفني، واستئنافه جدول حفلاته والتزاماته الفنية خلال الفترة المقبلة.