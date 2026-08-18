تحديث: لورا خليل في وداع زوجها.. كلمات تختصر وجع الفقد

دبي - فريق التحرير: في أول تعليق لها بعد الفاجعة الأليمة التي ألمّت بها، نشرت الفنانة اللبنانية لورا خليل صورة زوجها الراحل نجيب جوزف شاهين (عقيقي)، وودّعته بكلمات مؤثرة، حيث كتبت: “لتكن مشيئتك يا رب.. نفسك بالسماء يا قلب لورا”، وأرفقتها برمزَي الدعاء والقلب المكسور.

وكان الحزن قد خيّم على الوسط الفني اللبناني، عقب إعلان لورا خليل إلغاء جميع نشاطاتها وحفلاتها الغنائية التي كانت مقررة سابقًا، إثر وفاة زوجها بشكل مفاجئ.

وكانت خليل قد وجّهت رسالة اعتذار إلى جمهورها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: “تتقدّم الفنانة لورا خليل أمام محبيها بخالص الاعتذار عن عدم تمكنها من إحياء حفلاتها التي كانت مقررة سابقًا، بسبب الفاجعة التي حلّت بها وبعائلتها إثر وفاة زوجها المأسوف على شبابه، المرحوم نجيب جوزف شاهين (عقيقي)، شاكرةً تفهّمكم ومحبتكم الصادقة”.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، توفي نجيب عقيقي في غانا إثر تعرّضه لصعقة كهربائية شديدة في حادث مأساوي، بعدما تسرّب تيار كهربائي إلى مصدر للمياه أثناء وجوده في المكان، ما أدى إلى وفاته.

تُقبل التعازي يوم الأربعاء ١٩ الجاري في منزله الكائن في عوكر من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الخميس ٢٠ الجاري قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساءً. والرجاء إبدال الأكاليل بالتبرّع للكنيسة.

وكانت لورا خليل قد ارتبطت بزوجها عام ٢٠٠٥، واستمر زواجهما لأكثر من عقدين، وأثمر عن ثلاثة أولاد هم رفقا، شربل جو وسيينا.

وتأتي هذه الفاجعة بعد زواج استمر لأكثر من عقدين، منذ ارتباط لورا خليل وزوجها عام ٢٠٠٥، وأثمر عن ثلاثة أولاد هم: رفقا، شربل جو وسيينا.

وتأتي هذه الفاجعة في وقت كانت فيه لورا تستعد لمواصلة نشاطها الفني وطرح أعمال جديدة، إذ كانت تضع اللمسات الأخيرة على أغنية جديدة باللهجة العراقية، بعد أن أطلقت سابقًا عددًا من الأعمال، من بينها “هزّوا الأرض”، “محسودة أنا”، و”هسّه”.