تحديث: بعد مشاجرة الساحل.. مدير منتخب مصر حسام حسن ينهي زواجه الأول رسميًا

دبي - فريق التحرير: أعلن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، انفصاله رسميًا عن زوجته الأولى، هويدا الغرباوي، حاسمًا بذلك الأزمة الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أعلنه محمد شمس، محامي الزوجة الثانية، جاء قرار الطلاق لإسدال الستار على زواج استمر لسنوات طويلة، وأثمر عن ثلاثة أبناء، هم آية ورؤى وعمر.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى مشادة حادة وقعت داخل أحد المقاهي الشهيرة في أحد فنادق الساحل الشمالي بين زوجتَي المدير الفني، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي أسفرت عن إصابات وكدمات متفرقة، قبل أن تتدخل شرطة النجدة للسيطرة على الموقف.

ودفع ذلك حسام حسن إلى التدخل واتخاذ قرار الطلاق النهائي، بهدف وقف التصعيد وإنهاء الخلافات.

وكان حفل عيد الميلاد الستين للعميد حسام حسن، الذي أُقيم في الساحل الشمالي، قد شهد واقعة أثارت جدلًا واسعًا، بعدما تداولت حسابات إخبارية مصرية مقاطع ومنشورات تتحدث عن مشادة وخلاف بين زوجته الحالية وهويدا الغرباوي خلال الاحتفال. (شاهدوا الفيديو)

وبحسب ما ورد في المنشورات المتداولة، تطورت الواقعة إلى مشادة لافتة، وسط حديث عن تدخل شرطة النجدة، فيما تداولت صفحات أخرى مقطعًا قيل إنه يوثق جانبًا من الخلاف الذي وقع خلال المناسبة.

وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا مع تداول عبارات ساخرة وتعليقات حول ما وصفته الحسابات بـ”خناقة” بين زوجتَي حسام حسن، في وقت لم يصدر توضيح رسمي من الأطراف المعنية بشأن حقيقة ما جرى أو تفاصيله.

وفي تفاصيل الأزمة، حاول حسام حسن التدخل سريعًا لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء، إلا أنه، بحسب ما تم تداوله، سقط مغشيًا عليه من شدة الصدمة، ما تسبب في حالة من الهلع بين الحضور واستدعى طلب سيارة إسعاف للاطمئنان عليه، وسط متابعة من شقيقه إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، الذي سارع إلى مساندته والاطمئنان على حالته في ظل التوتر الذي شهدته المناسبة.

من جانب آخر، تضاربت الأنباء حول المتسبب في اندلاع النزاع، حيث أفادت مصادر مقربة من أسرة حسام حسن بأن الزوجة دان آدم هي من بادرت بالاعتداء على هويدا الغرباوي وابنتها، قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي، مشيرة إلى أن الغرباوي تنازلت لاحقًا عن المحضر الذي قدمته إلى شرطة النجدة.

في المقابل، نفت دان آدم هذه الاتهامات، مؤكدة أنها وأبناءها تعرضوا للاعتداء أولًا من جانب هويدا الغرباوي، كما تحدثت عن تعرضها لتصرفات عنيفة خلال النزاع، من بينها سكب القهوة على وجهها.

محامي هويدا الغرباوي يكشف حقيقة طلاقها من حسام حسن

وفي تصريح خاص لـ”القاهرة ٢٤”، أكد الدكتور أحمد حمد، محامي هويدا الغرباوي، أن موكلته لا تزال زوجة حسام حسن حتى هذه اللحظة، نافيًا ما تردد حول طلاقهما.

وقال: “فوضتني الآن السيدة هويدا الغرباوي، زوجة الكابتن حسام حسن. وهي زوجته الحالية، ولم يسبق أن وقع طلاق بينهما، ولا تزال حتى هذه اللحظة زوجته. وهذا الكلام على مسؤوليتي، ويمكنني أن أرسل لكم قسيمة الزواج التي استخرجناها بالأمس، للتأكيد على أنه حتى يوم أمس لم يقع أي طلاق بينهما”.

وأضاف: “هناك بعض الأشخاص الذين يسعون إلى تشويه صورة السيدة هويدا والإساءة إلى شخصها، من خلال الادعاء كذبًا بأنها طليقة الكابتن حسام. وأؤكد على مسؤوليتي أن السيدة هويدا الغرباوي لم تُطلّق من الكابتن حسام حسن مطلقًا”.

وعن المشاجرة التي وقعت خلال الاحتفال، أوضح المحامي: “في ما يتعلق بالمشاجرة التي وقعت الآن، أنا في طريقي إليهما إلى الساحل الشمالي بالسيارة، بناءً على البلاغ الذي قدمته السيدة هويدا إلى شرطة النجدة، بعدما تعرضت ابنتها للضرب والاعتداء”.

وتابع: “تدخل الكابتن إبراهيم حسن، إلى جانب عدد من الأصدقاء، وحاولوا إقناع السيدة هويدا بالتنازل عن البلاغ، وبالفعل تنازلت عنه بعدما أقنعها الأصدقاء بذلك، وكان الكابتن إبراهيم حسن في مقدمة من طلبوا منها التنازل”.

واختتم الدكتور أحمد حمد تصريحه قائلًا: “الواقعة انتهت، لكنني أردت تصحيح معلومة مهمة، وهي أن السيدة هويدا الغرباوي لا تزال حتى هذه اللحظة زوجة الكابتن حسام حسن، مدير منتخب مصر، ولم يسبق أن وقع طلاق بينهما. وهذا هو تصريحي، وأنا مسؤول عنه”.

وتعكس الروايتان المتضاربتان حجم الغموض الذي لا يزال يحيط بالملابسات الحقيقية للواقعة، التي حوّلت أجواء الاحتفال بعيد ميلاد حسام حسن إلى حديث واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن حفل عيد ميلاد حسام حسن في الساحل الشمالي شهد حضور عدد من الشخصيات، إلا أن الأجواء الاحتفالية سرعان ما تحولت إلى محور اهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الواقعة المتداولة.