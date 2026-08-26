شبح مرض بروس ويليس المرعب يطارد ابنته.. والعائلة تستعدّ للوداع الاخير

دبي - فريق التحرير: تتخذ رومر ويليس، الابنة الكبرى للنجم بروس ويليس وديمي مور، خطوات استباقية للاهتمام بصحتها، خصوصًا في ظل إصابة والدها بالخرف الجبهي الصدغي. وفي حديث خاص مع مجلة “بيبول”، كشفت الممثلة البالغة من العمر ٣٨ عامًا عن خضوعها لاختبار جيني لتحديد مدى احتمالية إصابتها بمرض ألزهايمر.

وأوضحت رومر أنها تعاونت مع شركة Function، المتخصصة في الفحوصات الصحية المتقدمة، وأنها لجأت إلى اختبار APOE الجيني لمعرفة مدى استعدادها الوراثي للإصابة بألزهايمر، مشيرةً إلى أن التاريخ الصحي لعائلتها دفعها إلى أن تكون أكثر وعيًا بصحتها. وقالت: “من المخيف أحيانًا الحصول على إجابات”، لافتةً إلى وجود حالات من الخرف وسرطان الثدي وأمراض أخرى في عائلتها.

ورغم مخاوفها، أكدت رومر أن الحصول على المعلومات يمنحها القدرة على اتخاذ خطوات وقائية، قائلةً: “عندما تكون لديك المعلومات، فهي قوة”. وأضافت أن معرفة احتمالية الاستعداد لبعض الأمراض تتيح لها العمل على تقليل الالتهابات في الجسم، والاهتمام بصحة القلب وغيرها من الجوانب الصحية، معتبرةً أن متابعة هذه المؤشرات تمنحها شعورًا أكبر بالسيطرة على صحتها.

وكشفت رومر أن اهتمامها بصحة الدماغ والجهاز الهضمي والصحة الإنجابية لم يبدأ بعد تشخيص والدها، بل كان أولوية بالنسبة إليها منذ فترة، موضحةً أن خطوات بسيطة، مثل تناول المكملات، والتوقف عن استخدام العطور، والطهي في المنزل بدلًا من الاعتماد على الوجبات الجاهزة، أصبحت جزءًا من روتينها الصحي. وأكدت أن هذه التفاصيل قد تبدو بسيطة، لكنها تحدث فرقًا على المدى الطويل.

وتأتي تصريحات رومر في وقت عادت فيه أخبار بروس ويليس إلى الواجهة، بعد تداول قرار عائلته التبرع بدماغه بعد وفاته لصالح الأبحاث العلمية. وكانت زوجته إيما هيمينغ ويليس قد كشفت عن دعم العائلة لهذه الخطوة، بهدف مساعدة الباحثين على فهم الخرف الجبهي الصدغي وتطوير وسائل أفضل للتشخيص والعلاج، في ظل عدم وجود علاج شافٍ للمرض حتى الآن. كما أطلقت العائلة جهودًا لدعم أبحاث الخرف ومساندة مقدمي الرعاية، في محاولة لتحويل معاناة بروس ويليس وعائلته إلى أمل يفيد مرضى آخرين حول العالم.