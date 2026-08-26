رحيل دوللي بارتون المفاجئ يصدم جمهورها.. وترامب يعلن خطوة استثنائية حدادًا عليها

دبي - فريق التحرير: توفيت دوللي بارتون عن عمر ناهز ٨٠ عامًا، بعد معاناة سرية مع مرض السرطان، وفق ما كشفه ممثلوها عقب إعلان وفاتها المفاجئة يوم الثلاثاء.

وأثارت وفاة نجمة موسيقى الريف الشهيرة صدمة واسعة في الوسط الفني، وجاءت بعد أشهر من معاناتها الصحية التي دفعتها إلى إلغاء عدد من ظهوراتها العلنية، ما أثار مخاوف جمهورها بشأن حالتها الصحية.

وكشف المقربون من بارتون أنها أصبحت خلال الأشهر الأخيرة أكثر انعزالًا وتكتمًا بشأن مرضها، قبل أن يؤكد ممثلوها أن نجمة أغنية “Jolene” رحلت بعد “معركة قصيرة مع السرطان”، من دون الكشف عن نوع المرض الذي كانت تعاني منه.

وجاء في بيان ممثليها لمجلة “بيبول”: “كرّست دوللي بارتون حياتها ومسيرتها المهنية لنشر الفرح والضحك والأمل والنزاهة في كل ما لمسته”.

وأضاف البيان: “بعد أن واجهت بشجاعة معركة قصيرة مع السرطان، غادرت دوللي حياتها على الأرض اليوم في مركز فاندربيلت-إنغرام للسرطان، محاطة بأحبائها”.

كما سلّط ممثلوها الضوء على حجم تأثير بارتون و”كرمها الذي لا مثيل له”، مشيرين إلى أنها أثّرت في حياة عدد لا يحصى من الأشخاص الذين لم تلتقِ بهم قط، وكانت دائمًا مستعدة لتقديم “يد العون”.

وأوضحوا: “سواء من خلال مئات الملايين من الكتب التي وُزعت عبر مكتبتها القيّمة Imagination Library، أو من خلال تمويل الأبحاث التي ساهمت في تطوير لقاح منقذ للحياة يُستخدم حول العالم، كان حب دوللي غير المشروط لجميع الناس القوة المحركة لأثرها المستمر”.

كما أمر الرئيس دونالد ترامب بتنكيس علم الولايات المتحدة لمدة أسبوع اعتبارًا من مساء يوم الثلاثاء. وكتب ترامب عبر منصة “Truth Social”: “من المحزن جدًا أن نعلن وفاة دوللي بارتون، إحدى أعظم مغنيات موسيقى الريف على الإطلاق، وأكثر من ذلك بكثير. إنها خسارة حقيقية لملايين الأشخاص. لم يكن هناك شخص مثلها، ولن يكون هناك مثيل لها”.

ورغم معركتها مع السرطان، حافظت الفنانة على تفاؤلها، واستمدت قوتها خلال الأشهر الأخيرة من إيمانها المسيحي العميق.

وكانت بارتون قد كشفت في مقابلة أجريت عام ٢٠٢٠ أنها تصلي يوميًا، قائلة: “بالنسبة إليّ، إنه خلاصي. إنه يساعدني على تجاوز كل شيء”.

وعقب الكشف عن معاناتها السرية مع السرطان، عبّر محبوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لرحيلها.

وكان أول تأكيد لوفاة النجمة الشهيرة قد جاء يوم الثلاثاء عبر مقطع فيديو نشره ابن شقيقها برايان سيفر، الذي كان يعمل أيضًا مسؤولًا عن أمنها.

وتوفيت بارتون صباح الثلاثاء، بعدما نُقلت إلى المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل يوم الجمعة، إثر معاناتها من مشكلات في المناعة الذاتية والكلى.

ومع انتشار الأنباء عن تدهور حالتها الصحية سريعًا، سارع أفراد عائلتها وأحباؤها إلى ناشفيل للبقاء إلى جانبها، إلا أن بعضهم لم يتمكن من الوصول إليها قبل وفاتها.