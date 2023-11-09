دبي - كتب محمد فتوح - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور كبار الشخصيات، استقبلت مدينة الدمام أول حافلة كهربائية مواكبة رؤية 2030، هذه الخطوة هامة نحو التوافق مع مبادرة السعودية الخضراء ، عقدت الشركة الوطنية لحلول النقل NTSC شراكة رائدة مع الشركة السعودية للنقل الجماعي (SAPTCO). هذا التعاون يؤكد على التزامنا بخفض انبعاثات الكربون على حافلات النقل الجماعي والتقدم نحو مستقبل خال من الكربون .

أول حافلة كهربائية مواكبة رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء

من المعروف أن الشركة الوطنية لحلول النقل هي شركة تكنولوجية رائدة تستخدم نظام اقتصاديات الطاقة الجديدة وأنظمة إدارة أساطيل المركبات لتمكين الشركات والحكومات من إزالة الكربون من كامل أساطيل مركباتها من خلال الانتقال إلى منصات المركبات التجارية الكهربائية التي تعمل بالبطاريات BEV والمركبات كهربائية التي تعمل بخلايا الوقود FCEV. كما أن الشركة الوطنية لحلول النقل مساهم فعال في تحقيق أهداف الاستدامة لرؤية 2030 السعودية ، ويعتبر توفير الرحلات الجماعية وانتقالهم على حافلات النقل كهربائياً ، أحد أهداف الرؤية .

الدمام تستقبل أول حافلة كهربائية مواكبة رؤية 2030

علق الدكتور رميح الرميح، رئيس الهيئة العامة للنقل، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية على أول حافلة كهربائية قائلاً : تعد رحلة إزالة الكربون في نظر الشركة الوطنية لحلول النقل خطوة حاسمة نحو تكوين مستقبل أكثر استدامة. ومن خلال التحول إلى السيارات الكهربائية، سنعمل على تقليل انبعاثات الكربون والمساعدة في الوصول إلى عالم أنظف وأكثر صحة. وبهذه المناسبة، أعرب غاري فلوم، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لحلول النقل NTSC عن رضاه عن هذه الشراكة قائلاً : إن جهودنا المشتركة مع سابتكو هي شهادة على التزامنا برؤية السعودية 2030 والوصول لمستقبل مستدام وخالي من الانبعاثات .

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تتألف خارطة طريق إزالة الكربون من خمس مراحل رئيسية. أولى هذه المراحل هي السعي لتحديد النسبة الحالية لانبعاثات الكربون من خلال جمع البيانات وتحليلها. ويلي تلك المرحلة التركيز على تحديد وتقييم مدى جاهزية التكنولوجيا اللازمة لإزالة الكربون ومدى توافرها في المملكة، وأخيرًا، تقدم الشركة الوطنية لحلول النقل لشركة حافلات سابتكو خارطة طريق لإزالة الكربون للسنوات الخمس القادمة وهي تتضمن الإجراءات الرئيسية والجدول الزمني للتنفيذ .

الشركة الوطنية لحلول النقل هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا السيارات متخصصة في الإدارة المتقدمة للأساطيل ، وحلول التنقل متعددة الوسائط المتطورة والمستدامة بما في ذلك القيادة الذاتية ، وصيانة المركبات المبرمجة مسبقا، وتقليل انبعاثات الكربون في الأسطول ، وهي قوة تحويلية للحركة من الأشخاص والسلع و الخدمات من خلال منصات سليمة بيئيا ، وتماشيا مع رؤية 2030 المملكة العربية السعودية فإن الشركة الوطنية لحلول النقل NTSC تطمح إلى تسهيل جعل الأساطيل التجارية مستدامة ومربحة .

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