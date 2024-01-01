شكرا لقرائتكم خبر عن «شاومي» تدخل عالم السيارات بأول مركبة كهربائية منافسة لبورش وتسلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت شركة الإلكترونيات الاستهلاكية الصينية "شاومي" بعرض خططها لدخول سوق السيارات الكهربائية في الصين والتنافس مع عمالقة صناعة السيارات مثل "تسلا" و"بورش" بنموذج سيارة تقول إنها أنفقت أكثر من 10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار) لتطويره، وفق ماذكر موقع إنفيستينج.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شاومي "لي جون" إن طراز سيارة الشركة المعروف باسم "شاومي إس يو 7" "قيد الإنتاج التجريبي وسيصل إلى السوق المحلية في غضون بضعة أشهر ولم يتم تحديد السعر بشكل نهائي بعد". وذكر لي إن"شاومي إس يو 7" يتفوق على طراز تايكان من بورش وطراز إس من تسلا في التسارع والمقاييس الأخرى.

الاستفادة من الخبرة الألمانية

وتقدم الشركة منتجها في ظل طموحات جريئة لتصبح رائدة في الصناعة بما في ذلك القيادة الذاتية مشيرة إلى أن فريق تصميم SU7 عمل سابقًا في شركات السيارات الألمانية العريقة مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز".

نظام بيئي ذكي

من المقرر أن تبدأ الشركة مبيعاتها في عام 2024 بعد أكثر من ثلاث سنوات من التطوير في سوق صينية شديدة التنافسية. وتشتهر الشركة بهواتفها الذكية وأجهزتها المنزلية وهي تريد كما تقول أن تميز نفسها بإنشاء نظام بيئي ذكي من السيارة إلى الهاتف إلى مافي المنزل.

دمج شبكي

ولأن شاومي منتجة للهواتف، فقد دمجت أنظمة سيارتها إس يو 7 بهواتف شاومي الذكية والأجهزة المنزلية عبر الإنترنت في ظل تأكيد منها على خصوصية البيانات بين الأجهزة وتقديم مركبة تفوق فيها معايير السلامة تلك التي تتمتع بها الأمريكية والأوروبية وغيرهم في حالات الاصطدام الخلفي.

تسويق السيارة الجديدة

كما قال لي "إن السيارة ستكون متوافقة أيضًا مع شركة آبل وأجهزة آيفون وآيباد وكار بلاي وآير بلاي".

ذكرت الشركة أن سياراتها بأنها تعمل بالبطارية فقط مع نطاق قيادة يتراوح بين 628 كيلومترًا إلى 800 كيلومتر (390 ميلًا إلى 500 ميل).

ورغم أن السيارة لم تطرح بعد فقد بدأت شاومي في تسويقها من خلال بيع هاتفها الذكي الجديد وساعتها الذكية باللونين الأزرق المائي والأخضر الزيتي المميزان لسيارة إس يو 7.

لم يتم الكشف عن سعر بعد، لكن لي ألمح إلى أن عملية الشراء لن تكون رخيصة ونفى الشائعات التي تقول إن سعرها يبلغ 99 ألف يوان أو 140 ألف يوان. ويأتي إعلان شاومي في الوقت الذي كشفت فيه العديد من شركات السيارات الكهربائية الصينية مؤخرًا عن سيارات كهربائية جديدة.

منافسون آخرون

أعلنت شركة "نيو" أنه من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في الربع الأول من عام 2025. وكشفت العلامة التجارية آيتو التابعة لشركة "هواوي" عن سيارتها إم 9 إس يو في بسعر يبدأ من 469800 يوان ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في أواخر فبراير 2024. كما أعلنت شركة "زييكر" المدعومة من شركة "جيلي" أن سعر سيارتها السيدان 007 سيبدأ بسعر 209000 يوان مع بدء عمليات التسليم في الأول من يناير.

أسهم شاومي

أغلقت أسهم شاومي منخفضة بنسبة 0.25% في تعاملات بورصة هونج كونج وارتفعت أسهم الشركة المتداولة في هونج كونج بأكثر من 40% حتى الآن هذا العام. وحققت الشركة مبيعات قياسية تجاوزت 3 مليارات دولار عبر مختلف منصات التجارة الإلكترونية خلال مهرجان التسوق سينجل داي Singles Day لهذا العام. وقالت شاومي إنها تتوقع إنفاق 20 مليار يوان على البحث والتطوير هذا العام بزيادة 25% عن عام 2022 وأكثر من ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه في عام 2020.