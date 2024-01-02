وكيل جديد لسيارات كايي في مصر.. ننشر التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت شركة كايي موتور إيجيبت، رسمياً على وكالة علامة كايي الصينية في مصر، ومن المنتظر أن يتم قريباً الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بذلك، وعلمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، أن شركة كايي موتور إيجيبت، وكيل العلامة الصينية من المنتظر أن تقوم بطرح سيارات كايي الصينية في السوق المحلية رسمياً خلال شهر مارس القادم.

وأكدت مصادر مطلعة داخل الشركة لبوابة الخليج 365 الإلكترونية أن “كايي موتور إيجيبت”، بصدد الانتهاء من تجهيز صالات العرض ومراكز الخدمة الخاصة بالعلامة الصينية “كايي” في القاهرة وباقي محافظات الجمهورية.

وتشمل قائمة الموديلات التي سوف يتم طرحها في السوق المصرية خلال المرحلة القادمة طرازات "X3 برو، وX7، وE5" وبعض الطرازات الكهربائية، وأفادت مصادر لـ"بوابة الخليج 365 الإلكترونية" بأن شركة كايي موتور إيجيبت، قد استعانت بفريق مبيعات على أعلى مستوى، بقيادة أحد أبرز الكفاءات، قادماً من توكيل علامة يابانية شهيرة.

جدير بالذكر أن شركة كايي تقدم منتجات عالية الجودة بدعم من موارد البحث والتطوير من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مركز تصميم نماذج تورينو ومركز تكنولوجيا اختبار شيري ومعهد تشنغدو لبحوث السيارات ومصنع ييبين سمارت.

وانطلقت علامة كايي في السوق الصينية لأول مرة في مارس 2014، لتستفيد من الخبرة الواسعة لمجموعة شيري، خاصةً من حيث التكنولوجيا في البحث والتطوير والتصنيع الذكي ونظام الجودة ونظام سلسلة التوريد.

وبصفتها أحد المساهمين في سيارات كاي يي، أرست سيارات شيري أساسًا متينًا لشركة كاي يي السيارات، ووفرت نقطة انطلاق عالية لتطويرها مع 22 عامًا من تكنولوجيا وخبرة بناء السيارات.

ومن المتوقع أن يتم تقديم سيارات كايي مع وكيلها الجديد في مصر بأسعار تنافسية وبدون أوفر برايس، وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية لمتابعيها صوراً لبعض الموديلات المنتظر طرحها في مصر.

ويقود فريق تصميم كايي أحد أكثر مصممي السيارات شهرة في العالم، وهو Lowie Vermeersch، وهو مسؤول كذلك عن مركز تصميم النمذجة الأوروبية لشركة كايي السيارات.

كايي X3 برو

كايي X3 برو

كايي X3 برو

كايي X3 برو

كايي X3 برو

كايي X3 برو

كايي X3 برو

كايي E5

كايي E5

كايي X7