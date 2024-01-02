شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة صينية شرسة.. "تسلا" تتراجع للمركز الثاني بسوق السيارات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا تحقيق مبيعات خلال الربع الأخير من العام الحالي أكثر من التوقعات لكنها جاءت أقل من مبيعات منافستها الصينية بي.واي.دي التي أصبحت أكبر شركة سيارات كهربائية في العالم من حيث المبيعات خلال الربع الأخير من العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مبيعات تسلا خلال الشهور الثلاثة الماضية بلغت 484507 سيارات، في حين كان متوسط توقعات المحللين 483173 سيارة.

سيارات تسلا

في المقابل باعت بي.واي.دي خلال الفترة نفسها 526409 سيارات كهربائية، لتصبح الشركة الأكبر في السوق من حيث المبيعات بفضل مجموعة الطرز منخفضة السعر التي تطرحها الشركة في السوق الصينية.

ورغم أن تسلا الموجود مقرها في مدينة أوستن الأمريكية تجاوزت المستهدف لمبيعات العام الماضي وباعت 8ر1 مليون سيارة، فإن الرقم جاء أقل كثيرا مما تحدث عنه مؤسسها ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك منذ 12 شهرا.

السيارات الكهربائية

في ذلك الوقت قال ماسك إن الشركة قادرة على بيع أكثر من مليوني سيارة خلال العام الماضي. وخلال العام خفض أسعار سيارات تسلا عدة مرات لكنه لم ينجح في تحقيق المبيعات المستهدفة.

بحسب إفصاح قدمته بي.واي.دي للبورصة الصينية، أمس فإن الشركة باعت خلال ديسمبر الماضي 340178 سيارة كهربائية وهجين منها، 190754 سيارة كهربائية كليا، بفضل التخفيضات الكبيرة في الأسعار في نهاية العام.

وبلغ إجمالي مبيعات بي.واي.دي خلال العام الماضي ككل 01ر3 مليون سيارة.

يأتي ذلك في حين خفضت تسلا أسعار سياراتها في كل من الولايات المتحدة والصين، منذ أن بدأت حرب أسعار في سوق السيارات الكهربائية في أواخر 2022 ثم خلال 2023.