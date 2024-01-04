"الخليج 365" ترصد أسعار السيارات في السوق المصرية بـ"الأوفر برايس".. "جنون الزيادات"

ياسر رشاد - القاهرة - اشتعلت ظاهرة الأوفر برايس خلال الفترة الماضية في سوق السيارات بمصر، وشهدت أسعار السيارات زيادات جنونية غير رسمية بصورة مبالغ فيها، وضربت الارتفاعات كافة الطرازات في السوق المحلية، ووفقا لعدد من الموزعين والتجار فإن قيمة الأوفر برايس على بعض أنواع السيارات تخطت الـ500 ألف جنيه.

ماهو الأوفر برايس؟

يعرف مصطلح الأوفر برايس على أنه زيادة سعرية غير رسمية، يقوم بفرضها الموزعين والتجار على أسعار السيارات الجديدة، ويدفعها العملاء وذلك مقابل التسليم الفوري للسيارات بدلاً من الانتظار في قوائم الانتظار الخاصة بالوكلاء لعدة أشهر.

تعرف على أحدث أسعار السيارات بـ" الأوفر برايس "

وفي السطور التالية رصدت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، في جولة أجرتها على صالات العرض المختلفة في محافظة القاهرة، أسعار السيارات بعد الزيادات غير الرسمية “ الأوفر برايس” المفروضة من الموزعين والتجار.

سعر أوبل جراند لاند بـ"الأوفر برايس"



- أوبل جراند لاند HL بسعر مليون و750 ألف جنيه.

أوبل موكا

سعر أوبل موكا بـ"الأوفر برايس"

- أوبل موكا GS LINE بسعر مليون و550 ألف جنيه

سعر إم جي 5 بـ"الأوفر برايس"

- إم جي 5 luxury بسعر مليون و75 ألف جنيه.

سعر إم جي ZS بـ"الأوفر برايس"

- إم جي ZS كومفورت بسعر مليون و100 ألف جنيه.

سعر إم جي RX5 بـ"الأوفر برايس"

- إم جي RX5 COMFORT بسعر مليون و430 ألف جنيه.

سعر هيونداي النترا CN7 RED LINE بـ"الأوفر برايس"

- هيونداي النترا CN7 RED LINE موديل 2024 بسعر مليون و700 ألف جنيه.

شيري تيجو 3

سعر شيري تيجو 3 بـ"الأوفر برايس"

- شيري تيجو 3 SR بسعر 945 ألف جنيه.

سعر شيري تيجو 7 بـ"الأوفر برايس"

- شيري تيجو 7 بسعر مليون و60 ألف جنيه.

سعر ميكروباص فوتون بـ" الأوفر برايس"

- ميكروباص فوتون موديل 2024 بسعر 850 ألف جنيه.

نيسان صني n17 سوبر صالون

سعر نيسان صني سوبر صالون بـ"الأوفر برايس"

- تباع نيسان صني سوبر صالون موديل 2024 بسعر 845 ألف جنيه.