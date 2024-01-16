"باستثمارات 100 مليون دولار".. أوتو موبيليتي وكيلاً لجيلي وتتجه للتصنيع نهاية 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة جيلي القابضة، الشركة الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات، عن اختيار أوتو موبيليتي وكيلًا ومستوردًا رسميًا جديدًا لسيارات جيلي في مصر لتقديم تجربة ملكية وقيادة فريدة وجديدة تمامًا للعملاء.

انطلقت شركة أوتو موبيليتي (Auto Mobility) من خلال حفل للتعريف باستراتيجيتها طويلة المدى مع جيلي؛ حيث أعلنت عن طرح سيارة كولراي Coolray الجديدة كليًا بالسوق المصرية، والتي يمكن تسلمها فور شرائها حصريًا من شركة أوتو موبيليتي.

وتحدّث في الحفل مايكل سونج، مدير عام شركة جيلي العالمية للسيارات من خلال تقنية الفيديو، إلى جانب حضور كل من المهندس فهد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة أوتو موبيليتي، وألان يانج، مدير جيلي العالمية للسيارات لمنطقة إفريقيا، وعثمان عبد المنعم، العضو المنتدب لشركة أوتو موبيليتي، وبرنارد شوف، رئيس اختبارات نقل الحركة ومركز الأبحاث والتطوير Powertrain Expert, R&D Center بشركة جيلي، وإبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العرجاني، وممثل سفارة الصين، إلى جانب لفيف من قادة شركة أوتو موبيليتي، والموزعين، وممثلي الصحافة والإعلام.

وتأسست شركة أوتو موبيليتي (Auto Mobility) في عام 2023 نتاج تحالف بين مجموعة من أعمدة صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط، وهم "شركة علي الغانم وأولاده للسيارات" الكويتية، و"شركة محمد يوسف ناغي للسيارات" السعودية و"مجموعة العرجاني" المصرية.

وفي سياق تقديمه لاستراتيجية الشركة في السوق المصري، أكد المهندس فهد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة أوتو موبيليتي: "يسعدنا أن نكون الوكيل والمستورد الجديد لسيارات جيلي في مصر، وأن نقدم خدمات المبيعات وما بعد البيع المتميزة لعملائنا."

مصر أهم الأسواق

وأكد المهندس فهد أن مصر تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، والتي أظهرت مرونة يُحْتَذَى بها في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة ومتميزة، مضيفًا أن شركة أوتو موبيليتي تخطط لاستثمار 100 مليون دولار أمريكي في السوق المصرية، مما يسمح للشركة توفير السيارات المطلوبة إلى جانب بداية التصنيع في أواخر 2024 لتوسيع محفظة جيلي في مصر."

وخلال الحفل، قال مايكل سونج، المدير العام لشركة جيلي العالمية للسيارات (GAIC): "إنه لشرف كبير أن نشهد إطلاق شركة أوتو موبيليتي في مثل هذه الأمسية الجميلة وأن نكشف عن سيارة جيلي كولراي الأفضل مبيعًا في العالم. ومع تعزيز استراتيجية شركة جيلي للتوسع في الأسواق العالمية، اعتمدنا استراتيجية تشغيل مرنة تشمل توطين الصناعة، واستخدام موارد متكاملة وشاملة من قنوات مختلفة، والعمل معًا لتحقيق تعزيز مكانة علامة جيلي التجارية في مصر."

وأعرب ألان يانج، مدير جيلي العالمية للسيارات لمنطقة إفريقيا عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة، قائلاً: "يمثل هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ شركة جيلي، حيث أننا ننفذ استراتيجية طويلة الأجل بين جيلي وعلي الغانم وأولاده، كما سنواصل رحلة النجاح في مصر، ونتعاون في استيراد مركبات CBU، والتجميع المحلي لمركبات CKD وغيرها من القطاعات ذات الصلة."

ولأول مرة في مصر، كشفت شركة أوتو موبيليتي خلال الحفل عن سيارة جيلي كولراي 2024 الجديدة كليًا باعتبارها "سيارة دفع رباعي ذكية" مع تحديث شامل في التصميم ومجموعة نقل الحركة والتكنولوجيا والسلامة، ومن المتوقع أن تحدث السيارة ثورة في صناعة السيارات المحلية.

وسيارة جيلي كولراي 2024 الجديدة كليًا مزودة بمحرك توربيني 4 سلندر، وسعة 1500 سي سي؛ بقوة 174 حصانًا، و290 نيوتن متر عزم دوران متَّصِل بناقل حركة أوتوماتيكي Dual Clutch بـ 7 نقلات، مصمم لإطلاق العنان لرغبة العملاء في مغامرة مذهلة بروح شابة وتصميمات داخلية وخارجية جريئة.

وتأتي السيارة كولراي الجديدة بثلاث فئات، وهي Comfort وPremium وSport، بالإضافة إلى الفئة Sport Plus التي تُطرح حصريًا باللون الأرجواني الفاتح (اللافندر) والذي يتغير حسب الإضاءة المحيطة.

أسعار جيلي كول راي فيس ليفت

وتبدأ أسعار الفئات الثلاثة من جيلي كولراي الجديدة من 1,089,900 جنيه مصري لفئة Comfort، و1,164,900 جنيه مصري لفئة Premium، و1,289,900 جنيه مصري لفئة Sport. أما بالنسبة لفئة Sport Plus فتبدأ من 1,319,900.

ومن جانبه أكد عثمان عبد المنعم، العضو المنتدب لشركة أوتو موبيليتي، على التزام الشركة الراسخ بتوفير تجربة قيادة فريدة وغير مسبوقة للعملاء، قائلًا: "نحن على استعداد لتقديم أفضل خدمة للسوق المصري وتلبية الطلبات والاحتياجات المتزايدة به، مع توفير الأفضل من سيارات جيلي بالتوازي مع تقديم خدمات أوتو موبيليتي المتميزة والرائدة لعملائنا. فاليوم هو خطوة جديدة لبداية جديدة."

وأضاف عثمان: "واحتفالًا بإطلاق شركتنا مع عملائنا ومراعاةً لارتفاع التكاليف، نقدم عرضًا خاصًا بعقد خدمة وصيانة لمدة 3 سنوات أو 60,000 كيلومتر لجميع الفئات، بالإضافة إلى ضمان المصنّع لمدة 6 سنوات أو 200,000 كيلومتر لسيارة كولراي Coolray الجديدة".

وفي إطار تعزيز شبكة خدمة العملاء، أعلن السيد عثمان عن إطلاق عروض شركة أوتو موبيليتي مع أربعة شركاء توزيع متميزين، هم B Auto، والمصرية للسيارات وXpress Egypt for Trading لتغطية القاهرة الكبرى، وMatic لتغطية الإسكندرية. وقد قام كل موزع بتخصيص مركز خدمة وصيانة حصرية لشركة جيلي وفقًا لمواصفات جيلي العالمية.

وأثناء الكشف عن سيارة جيلي كولراي الجديدة كليًا، قدّم برنارد شوف، رئيس اختبارات نقل الحركة ومركز الأبحاث والتطوير Powertrain Expert, R&D Center بشركة جيلي، نبذة عامة عن تميّز وبراعة التكنولوجيا التي طورتها شركة جيلي العالمية للسيارات، كما سلّط الضوء على التكنولوجيا الجديدة في سيارة كولراي Coolray الجديدة.