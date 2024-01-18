أسعار سيارات إم جي موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وكيل سيارات إم جي في مصر، شركة المنصور للسيارات،عن أحدث قائمة لـ “أسعار سيارات إم جي في مصر”، والتي يتم العمل بها بدايةً اليوم، وضمت قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر الصادرة عن شركة المنصور للسيارات، طرازات: "إم جي 5، إم جي 6، إم جي +R5X، وإم جي ZS"، فيما غابت عن القائمة السيارة "إم جي hs".

بحسب قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر، الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامة شركة المنصور للسيارات، فإن جميع سيارات إم جي شهدت ارتفاعات في الأسعار.

أسعار سيارات إم جي 2024 في مصر

تنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر، الصادرة عن الوكيل الرسمي للعلامة شركة المنصور للسيارات.

أسعار سيارات إم جي 5 موديل 2024

وفقًا لقائمة شركة المنصور للسيارات فإن السيارة إم جي 5 تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات أسعارها كالآتي:

إم جي 5 فئة std أصبح سعرها 869990 جنيهًا.



إم جي 5 فئة luxury أصبح سعرها 949990 جنيهًا.

أسعار سيارات إم جي 6 موديل 2024

وفقًا لقائمة شركة المنصور للسيارات فإن السيارة إم جي 6 تتوافر بفئتين من التجهيزات أسعارها كالآتي:



إم جي 6 فئة LUXURY أصبح سعرها مليون و149990 جنيه

إم جي 6 فئة LUXURY Red interior أصبح سعرها مليون و174990 جنيه.

أسعار سيارات إم جي +RX5 موديل 2024

وفقًا لقائمة شركة المنصور للسيارات فإن السيارة إم جي RX5+ تتوافر بفئتين من التجهيزات أسعارها كالآتي:

RX5+فئة COMFORT أصبح سعرها مليون و420لف جنيه.

RX5+ فئة LUXURY أصبح سعرها مليون و480 ألف جنيه.

أسعار سيارات إم جي ZS موديل 2024

وفقًا لقائمة شركة المنصور للسيارات، فإن السيارة إم جي ZS تتوافر حاليًّا بـ 3 فئات من التجهيزات أسعارها كالآتي:

إم جي ZS فئة classic غير متوافرة.

إم جي ZS فئة comfort أصبح سعرها 989990 جنيهًا.

إم جي ZS فئة comfort accessorized أصبح سعرها مليون و9990 جنيه.

إم جي ZS فئة luxury أصبح سعرها مليون و29990 جنيه