أوتو مبيليتي تخطر موزعيها المعتمدين بأول قائمة سعرية لسيارات جيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة أوتو مبيليتي، وكيل علامة جيلي، شبكة موزعيها المعتمدين بأول قائمة سعرية لسيارات جيلي الصينية، بعد أيام من إعلان حصولها على وكالة جيلي رسمياً، وشملت القائمة الجديدة أسعار سيارات جيلي “كول راي فيس ليفت، وأوكافانجو، وGX3 PRO” موديل 2024.

وتأتي القائمة السعرية لسيارات جيلي بعد أيام من الإعلان الرسمي لشركة أوتو موبيليتي، عن حصولها على وكالة سيارات جيلي فى السوق المحلية، بجانب الوكيل الآخر مجموعة أبو غالي موتورز.

وبحسب القائمة الجديدة فإن سيارات جيلي تقدم بصيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كيلومتر أيهما أقرب، كما يقدم وكيل جيلي ضمان 5 سنوات للسيارتين وأوكافانجو، وGX3 PRO، وضمان 6 سنوات على السيارة جيلي كول راي فيس ليفت موديل 2024.

أسعار سيارات جيلي 2024

جيلي كول راي فيس ليفت موديل 2024

كانت أوتومبيليتي قد طرحت رسمياً خلال حفل انطلاقها الرسمي في السوق المصرية، لأول مرة النسخة المحسنة “فيس ليفت” من السيارة جيلي كول راي فيس ليفت موديل 2024.

أبرز مواصفات جيلي كول راي فيس ليفت 2024

وتعتمد نسخة الفيس ليفت من السيارة جيلي كول راي على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 181 حصانًا (مقاربة لـ 175 حصانًا في النسخة العادية) وعزم دوران أقصى يبلغ 290 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة مزدوج القابض DCT بسبع سرعات، مما يسمح لـ«كولراي» بالتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/س في 7.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 5.8 لتر لكل 100 كم.

وتأتي هذه النسخة الجديدة تحت اسم «كول Cool» ضمن إصدارات «كولراي»، وتتميز بتصميمها الجديد الذي يعكس لغة التصميم «Vision Starburst».، وتظهر الاختلافات بينها وبين النسخة العادية في تصميم المصابيح الأمامية الأكثر نحافة والشبكة الأوسع التي تشغل مساحة كبيرة في الواجهة بعد دمج الشبكتين العلوية والسفلية، وفي الجزء الخلفي، تبرز الاختلافات في تصميم المصابيح التي تتصل بباب الشنطة، بالإضافة إلى وجود عواكس رأسية على الجانبين. وفي المجمل، تزيد طول النسخة الجديدة بحوالي 80 مم.