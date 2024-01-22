"راية أوتو" وكيلاً لسيارات XPENG الكهربائية.. وطرح 3 موديلات في المرحلة الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت شركة راية أوتو، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، شراكة إستراتيجية مع شركة XPENG الرائدة في مجال تصنيع وتطوير المركبات الكهربائية المتطورة، تكون بموجبها راية أوتو وكيلاً حصرياً لسيارات XPENG في مصر، وهو تعاون يعد الأول من نوعه للشريك داخل القارة الأفريقية.

ويهدف التعاون الجديد بين “راية أوتو”، و"XPENG " إلى تقديم عدد من السيارات الكهربائية المتطورة ذات المواصفات الأوروبية إلى السوق المصري من خلال راية أوتو حصرياً خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته “راية أوتو”، بمقر مركز EDGE للابتكار، بحضور عدد من قادة مجموعة راية القابضة، وشركتها التابعة راية أوتو، والمدير الإقليمي لشركة XPENG، وانج كي.

وفي إطار الشراكة، من المقرر أن تضخ راية أوتو، استثمار ضخم في مجال السيارات الكهربائية خلال عام 2024-2025 وتتسق تلك الشراكة مع جهود الحكومة المصرية الهادفة إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية وتعزيز استخدامها، في إطار رؤية مصر 2030 والتزامها بتحقيق أهداف الاستدامة وتعهداتها الدولية خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP) التي انعقدت دورتها السابعة والعشرين في مدينة شرم الشيخ.

إحدى السيارت المنتظر تقديمها

طرح 3 طرازات

وتتضمن الشراكة طرح ثلاثة من طرازات سيارات XPENG المتطورة والمُعززة بوسائل الأمان والكماليات المتقدمة، وهي G9، و G6، وP7i، بقدرات تتراوح بين 500 إلى 700 كيلو متر في الشحنة الواحدة، فضلاً عن خدمات ما بعد البيع من خلال ثلاثة مراكز رئيسية بأنحاء القاهرة. ويعد طرح سيارات XPENG الصينية الكهربائية ذات المواصفات الأوروبية بمصر خطوة هي الأولى من نوعها في السوق المصري تضمن أفضل تجربة استخدام للسيارات الكهربائية، نظراً لاتباع مصر البروتوكول الأوروبي لمحطات الشحن - مما يتيح خدمات الشحن السريع لنسبة 80% من سعة البطارية خلال 25 دقيقة.

قيادات الشركتين

صرح مدحت خليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، قائلاً: "يعد التوسع في الاستثمار بمجال السيارات الكهربية المتطورة من خلال الشركة التابعة الرائدة، راية أوتو، خطوة استراتيجية محورية للمجموعة، وتمثل التزامنا بتقديم منتجات وخدمات تمتثل للمعايير العالمية بمختلف القطاعات التي تشملها أعمالنا وأوجه ضخ استثماراتنا المختلفة. ونفخر بشراكتنا مع XPENG، التي من خلالها نقدم لأول مرة في القارة الإفريقية منتجات الشريك بمواصفات قياسية داخل مصر. ومن خلال تلك الشراكة، نتخذ خطوة أخرى في طريق تعزيز التوجه القومي والعالمي إزاء تعزيز استخدام السيارات الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لا سيما في ضوء إستراتيجية مصر 2023".

من جانبه، أعرب محمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة راية أوتو، عن سعادته بتوقيع الشراكة التي تتوج عامين من جهود التنسيق بين الجانبين، قائلاً: "نفخر باختيارنا كشريك حصري للشركة الرائدة بمجال تكنولوجيا السيارات المستقبلية XPENG في مصر - وهي شركة مدرجة ببورصة نيويورك وأثبتت حضوراً متميزاً على ساحة إنتاج السيارات الكهربية عالمياً، وتعد كذلك إحدى أبرز منافسي شركة تسلا، بطرحها تقنيات القيادة الذاتية ومساعدة السائق المتقدمة وقد استحوذت شركة فولكس فاجن على حصة 5% من إجمالي أسهمها بختام 2023 - كما نعتز بهذا السبق الذي من خلاله نرسخ موقعنا الريادي في سوق السيارات الكهربائية المتطورة ذات المواصفات الأوروبية داخل مصر؛ فمنذ تأسست راية أوتو عام 2018، نهدف إلى تقديم أحدث حلول المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة بمعايير جودة قياسية تتيح للعملاء تجربة استثنائية وأعلى كفاءة وقدرات ممكنة، بينما في الوقت نفسه تعزز الاستدامة البيئية وتقلص انبعاثات الكربون".

وأضاف النجار: "يشمل التنسيق بين راية وXPENG تقديم خدمات الصيانة والضمان المعتمد لمدة ثماني سنوات أو لمسافة 160 ألف كيلو متر. ومن المقرر خلال العام الأول افتتاح ثلاثة من مراكز البيع والخدمة المعتمدة على أعلى مستوى بالتجمع الخامس ومدينة الشيخ زايد، فضلاً عن المقر الرئيسي المرتقب افتتاحه في القطامية بالقاهرة. كما سنتيح بالشراكة مع XPENG خدمة تركيب الشواحن المنزلية للعملاء لتحقيق أفضل تجربة استخدام ممكنة للعملاء".

يشار إلى تلك الخطوة الاستراتيجية تتضمن استيراد السيارات المُجمعة بالكامل (CBU)، استجابة للمزيا التي تقدمها الحكومة المصرية في إطار توجهها لتعزيز نشر المركبات الكهربائية – والتي تتضمن إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك وعدد من التدابير لتشجيع تصنيعها محلياً. وأفاد النجار أن راية أوتو قد ناقشت مع XPENG، الاستعداد لضخ استثمارات في مجال تجميع السيارات محلياً في حالة تغيير اللوائح الحكومية بهذا الصدد.