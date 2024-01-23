تنافس عليها 2700 وكيل.. "نيسان العالمية" تمنح جائزتها للخدمات المتكاملة لشركة مصرية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة نيسان مصر عن فوز شركة إسكندرية الهندسية للسياراتAlex ECC بجائزة نيسان العالمية لعام 2023، بعد نجاحها في تقديم جميع الخدمات والأنشطة المتعلقة بالموزعين المعتمدين بما في ذلك المبيعات، وخدمات ما بعد البيع، وخدمة العملاء والتدريب وغيرها بأعلى مستوى من الجودة من خلال تطبيق معايير الجودة لعلامة نيسان العالمية خلال عام 2022.

تنافس للحصول على جائزة نيسان العالمية لعام 2023 أكثر من 2700 وكيل لنيسان من جميع أنحاء العالم، منهم 16 موزع معتمد محلي بمصر.

كما شملت قائمة الفائزين النهائية لعام 2023، 167 وكيلًا لنسيان حول العالم.



تُمنح جائزة نيسان للوكلاء الأفضل أداءً، وشركات المبيعات والموزعين المعتمدين والشركاء المستوردين حول العالم، وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية في كل دولة أو منطقة تعمل بها الشركة، كما تُمنح جائزة نيسان العالمية للخدمات المتكاملة للوكلاء الذين التزموا بأهداف نيسان في تقديم الخدمات والتي تشمل المبيعات، خدمات ما بعد البيع، خدمة العملاء والتدريب وغيرها.



وتعليقًا على هذه الجائزة، قال المهندس شريف الدسوقي، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا: "إننا فخورون بأداء شركائنا في أفريقيا والتزامهم بتطبيق المعايير الصارمة لعلامتنا التجارية في تقديم الخدمات المتكاملة للعملاء، فهم يمثلون نقطة الاتصال المباشر مع العملاء، لذلك ينعكس هذا الأداء الاستثنائي بصورة إيجابية على تجربة العميل، بداية من شراء السيارة، والحصول على خدمات ما بعد البيع والصيانة والخدمات المتنوعة التي نقدمها لعملائنا. وقد جاء فوز شركة إسكندرية الهندسية للسيارات ليؤكد مرة أخرى على اهتمام السوق الأفريقي بوجه عام والمصري بصفة خاصة بتقديم خدمات راقية على مستوى عالي من الجودة للعملاء تمتد لسنوات طويلة بعد شراء العميل للسيارة".



من جانبه قال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر: "تُعد جائزة نيسان العالمية للأداء العام المتميز من الجوائز الرفيعة والرائدة التي تمكنت طوال سنوات طويلة من تكريم الشركاء والوكلاء المتميزين لعلامة نيسان حول العالم. لذلك، يسعدني تهنئة شركة إسكندرية الهندسية للسيارات على فوزها المستحق بهذه الجائزة، نظرًا لتميزها على مدار العام في تقديم أرقى مستوى للخدمات المتكاملة. ويؤكد هذا التقدير الرفيع سعي إسكندرية الهندسية للسيارات المستمر وجهودها الاستثنائية في تقديم الخدمات المتكاملة، وأدائها المتميز على مدار عام 2022، وتوفير تجربة متميزة للعملاء. إن تميز إسكندرية الهندسية للسيارات، التي ترجع شراكتنا معها لعام 2009، هو في الحقيقة تميز لشركة نيسان مصر، لأننا نعتبرها شريكة لنا في النجاح، كما أنها تمثل حلقة الوصل بين علامتنا التجارية العالمية وعملائنا في جميع الخدمات المقدمة على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة. إنّ التواجد القوي لشركة إسكندرية الهندسية للسيارات طوال شراكتنا التي تمتد لأكثر من 15 عامًا يمثل نموذجًا يحتذى للشراكات المثمرة في سوق السيارات المصري".