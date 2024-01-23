أسعار سيارات GAC تسجل زيادات جديدة.. ننشر القائمة الكاملة

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة جميل موتورز، وكيل سيارات GAC، شبكة موزعيها المعتمدين عن الأسعار الرسمية الجديدة لطرازات العلامة الصينية الفاخرة، وضمت القائمة الجديدة أسعار سيارات GAC المتوافرة في السوق المصرية 4 طرازات هي: "GS3 EMZOOM-EMKOO-EMPOW-GS4".

وشهدت القائمة ارتفاعاً في أسعار سيارات GAC بجميع فئاتها بدايةً من اليوم، وتعد هذه الزيادة الجديدة هي الثانية لسيارات GAC خلال شهر يناير الجاري.

جدير بالذكر أن شركة جميل موتورز، إحدى شركات عبداللطيف جميل، كانت قد أطلقت علامة GAC الفاخرة لأول مرة في السوق المحلية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية الأسعار الجديدة لسيارات GAC في مصر "GS3 EMZOOM-EMKOO-EMPOW-GS4".

أسعار سيارات GAC في مصر "GS3 EMZOOM-EMKOO-EMPOW-GS4"

وتتوافر سيارات GAC في مصر بـ 4 طرازات منها 3 سيارات رياضية متعددة الاستخدامات SUV هي "GS3 EMZOOM-EMKOO -GS4"، وسيارة واحدة سيدان هي EMPOW.

مواصفات GAC EMPOW الفاخرة

وتتميز السيارة GAC EMPOW بتصميم خارجي رياضي جذاب، وتأتى مزودة بمحرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة 170 حصانًا، أقصى عزم للدوران 270 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة ثنائي القابض WDCT بـ 7 سرعات. وتتسارع من 100-0 كم / ساعة في 6.95 ثانية. بنظام تعليق رياضي الجر الأمامي يعمل بنظام (Front McPherson independent suspension) بينما الجزء الخلفي يعمل بنظام (Rear multi-link independent suspension) مما يوفر تجربة قيادة استثنائية وممتعة.

وعن الأبعاد الخارجية فتأتي بطول 4,700 مم، وعرض 1,850 مم، وارتفاع 1,432 مم، وطول قاعدة العجلات 2,736 مم، وتقدر سعة خزان الوقود بحوالي 47 لتر.

وعن أنظمة السلامة وعوامل الأمان، تم تعزيز السيارة في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:

• فرامل مانعة للانغلاق ABS

• ايرباج في الفئة الأولى و6 ايرباج في الفئات الأعلى

• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

• برنامج ثبات إلكتروني ESP

• مثبت سرعة

• مساعد فرامل هيدروليك HBA

• فرامل يد كهربائية EPB

• نطام التحكم بالسيارة عند صعود المنحدرات HHC

• حساسات ركن خلفية

• نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS

• تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX

• مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة Engine Immobilizer

وتأتي الفئات الأعلى بتجهيزات إضافية مثل: كاميرا خلفية، حساسات أمامية، مثبت سرعة تكيفي ACC، تحذير قبل وقوع اصطدام أمامي FCW، فرامل طوارئ أوتوماتيك AEB، مساعد للبقاء في الحارة المروريةLKA ,نظام التعرف على إشارات المرور TSR .

وعن التجهيزات الخارجية والداخلية، يمكن اختيار السيارة "إمباو" بين خمسة ألوان للطلاء الخارجي هم الأبيض والأسود والرمادي ودرجتين من الأخضر.. أما عن التجهيزات الخارجية المتوفرة بها فتتضمن مصابيح أمامية LED، إضاءة نهارية LED وحساس للمطر حسب الفئة، إشارات في مرايا الأبواب، خاصية تسخين وطي كهربائي لمرايا الأبواب حسب الفئة.، وتتوفر الجنوط بثلاثة مقاسات ما بين 16 و17 و18 بوصة.