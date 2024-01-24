ارتفاع أسعار سيارات فورد فوكاس 2023.. وصلت إلى مليون و385 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة أوتو جميل، وكيل علامة فورد في مصر، عن أحدث قائمة سعرية للسيارة فورد فوكاس "فيس ليفت" موديل 2023 في السوق المحلية والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم، ووفقاً للقائمة السعرية التي أخطرت بها "أوتو جميل"، شبكة موزعيها اليوم، فإن فورد فوكاس "فيس ليفت" موديل 2023، شهدت زيادات جديدة على مختلف الفئات المطروحة في مصر.

وتقدم السيارة فورد فوكاس الجديدة موديل 2023 في السوق المصرية بـ5 فئات من التجهيزات بضمان 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر، وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية القائمة السعرية الكاملة لجميع فئات السيارة فورد فوكاس "فيس ليفت" موديل 2023 الصادرة عن أوتو جميل.

أسعار فورد فوكاس 2023

أسعار فورد فوكاس 2023

- أسعار فورد فوكاس 2023 فئة Trend 4 dr ارتفعت من مليون و140 ألف جنيه لتصبح مليون و290 ألف جنيه.

- أسعار فورد فوكاس 2023 فئة connected 4dr ارتفعت من مليون و200 ألف جنيه لتصبح مليون و350 ألف جنيه.

- أسعار فورد فوكاس 2023 فئة connected 5dr ارتفعت من مليون و190 ألف جنيه لتصبح مليون و340 ألف جنيه

- أسعار فورد فوكاس 2023 فئة titanium 4dr ارتفعت من مليون و235 ألف جنيه لتصبح مليون و385 ألف جنيه.

-أسعار فورد فوكاس 2023 فئة titanium 5dr ارتفعت من مليون و230 ألف جنيه لتصبح مليون و380 ألف جنيه.

وتعد فورد فوكس Ford Focus، واحدة من أشهر سيارات علامة فورد الأمريكية ويتم تجميعها في ألمانيا، وتنتمي لفئة السيارات السيدان مُدمجة الحجم.

فورد فوكس موديل Ford Focus، ظهر الجيل الأول منها لأول مرة عام 1998، وظهر الجيل الثاني عام 2004، وذلك بعد أن تم بيع 4 ملايين سيارة من الجيل الأول على مدى 6 أعوام فقط.

تعتمد فورد فوكاس فيس ليفت 2023، على محرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مكون من 6 سرعات أتوماتيك، وتستهلك 5.5 لتر من الوقود، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.