وكيل DFSK يخطر موزعيه بأحدث قائمة سعرية.. زيادة النقل وثبات الملاكي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة ناشيونال موتورز، وكيل علامة DFSK في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية، والتي يتم العمل بداية من 22 يناير، وشملت القائمة السعرية الجديدة الصادرة عن شركة ناشيونال موتورز، أسعار طرازات DFSK المتوافرة في السوق المحلية: "إيجل برو، وجلوري 330S، وعدد من أسطول النقل الخفيف التابع للعلامة".

وخلت القائمة الصادرة اليوم من أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إيجل 580 لنفاد مخزون السيارة، وكذلك السيارة جلوري فان، وأيضاً سيارات جلوري 330S الغاز.

ايجل برو

وشهدت القائمة الجديدة الصادرة عن ناشيونال موتورز، ثبات أسعار السيارة إيجل برو دون أي زيادات جديدة، وكذلك السيارة جلوري 330S بإصداريها "1300 سي سي، و1500 سي سي"، بينما ارتفعت أسعار C31 البيك أب "عادي وباور"، و السيارة النقل K01S.

أسعار سيارات إيجل برو وجلوري 330s وسيارات DFSK النقل

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية القائمة السعرية الكاملة لسيارات DFSK في مصر بعد القائمة الجديدة المعلنة اليوم.

أسعار سيارات DFSK

كانت شركة ناشيونال موتورز وكيل سيارات DFSK « إيجل -جلوري - البيك اب k01s و c31» قد استقبلت مؤخراً وفدًا رفيع المستوى ممثلًا عن شركة DFSK الصينية، وذلك لبحث الخطط المستقبلية. وحضر من الجانب الصيني كل من : ليجانج جو مدير عام علامة DFSK لتصنيع السيارات التجارية والكهربائية و جيتس لي الرئيس المسئول عن السوق المصرية؛ فيما حضر جلسة المباحثات من الجانب المصري كل من: عماد عبد النبي رئيس مجلس الإدارة؛ وأحمد عبد النبي الرئيس التنفيذي؛ وحاتم عبد النبي نائب الرئيس التنفيذي؛ وزكي سليمان مدير قطاع التسويق.

وشهدت جلسة المباحثات الحديث عن خطط التصنيع المحلي والطرازات الجديدة المقرر طرحها بالسوق المصرية قريبًا ومستقبل التوسعات وضخ استثمارات جديدة.

جدير بالذكر أن الأيام الأولى من شهر يناير الجاري قد شهدت زيادات كبيرة رسمية على أسعار العديد من الطرازات في السوق المصرية.

فيما استمرت الزيادات السعرية غير الرسمية “ظاهرة الأوفر برايس”، على مختلف الموديلات والعلامات التجارية في مصر، وتشهد سوق السيارات في مصر تراجعاً كبيراً في حجم المعروض من مختلف السيارات.