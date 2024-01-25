شكرا لقرائتكم خبر عن يقوده أحد أشهر البحارة.. "فيراري" تعتزم بناء أول يخت سباق والان نبدء بالتفاصيل



وسيصنع اليخت في إيطاليا ويمكنه المنافسة في سباقات المحيطات العالمية. ابتكار الحلول المستدامة الصديقة للبيئة

وقالت فيراري في بيان لها، إنها ترى أن الدخول إلى عالم اليخوت عالية الأداء وسيلة لتشجيع الابتكار، بما في ذلك ابتكار الحلول المستدامة الصديقة للبيئة التي يمكن استخدامها بعد ذلك في صناعة السيارات.

ورفضت فيراري الموجود مقرها في مدينة مارانيللو الإيطالية، التعليق على توقيت إطلاق المشروع أو تقديم تفاصيل تتعلق بفئة أو نوع اليخت الجديد. أول سيارة سباق كهربائية

وتقيم فيراري المملوكة لعائلة أجنيللي الإيطالية الثرية مصنعا جديدا لإنتاج سيارات السباق الهجين والكهربائية في مارانيللو.

وتعتزم الشركة الكشف عن أول سيارة سباق كهربائية من إنتاجها في أواخر 2025. الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة فيراري لصناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية دخول قطاع صناعة اليخوت، وبناء أول يخت سباق ليقوده جيوفاني سولديني أحد أشهر البحارة في العالم.وسيصنع اليخت في إيطاليا ويمكنه المنافسة في سباقات المحيطات العالمية.وقالت فيراري في بيان لها، إنها ترى أن الدخول إلى عالم اليخوت عالية الأداء وسيلة لتشجيع الابتكار، بما في ذلك ابتكار الحلول المستدامة الصديقة للبيئة التي يمكن استخدامها بعد ذلك في صناعة السيارات.ورفضت فيراري الموجود مقرها في مدينة مارانيللو الإيطالية، التعليق على توقيت إطلاق المشروع أو تقديم تفاصيل تتعلق بفئة أو نوع اليخت الجديد.وتقيم فيراري المملوكة لعائلة أجنيللي الإيطالية الثرية مصنعا جديدا لإنتاج سيارات السباق الهجين والكهربائية في مارانيللو.وتعتزم الشركة الكشف عن أول سيارة سباق كهربائية من إنتاجها في أواخر 2025.