موعد طرح نيسان اكس تريل الجديدة في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تعتزم شركة نيسان مصر، طرح السيارة نيسان اكس تريل الجديدة، المزودة بتكنولوجيا e-4ORCE، وe-Power، لأول مرة في السوق المحلية، وعلمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية أنه من المقرر تقديم السيارة رسمياً في مصر يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير.

نيسان اكس تريل e-Power

تقدم السيارة نيسان اكس تريل، في الأسواق الخارجية بمحرك ثلاثي الأسطوانات ذو سعة 1.5 لتر، يعمل على توليد الطاقة اللازمة لشحن البطارية وتغذية المحرك الكهربائي، فيمنح السيارة القدرة على التحرك مثل السيارات الكهربائية، ويرتفع عزمها فور تشغيلها إلى 330 نيوتن/ متر، وبفضل قوة المحرك البالغة 201 حصان، تتسارع السيارة من 0-100 كم/ الساعة في غضون 8 ثواني.

اكس تريل

كما تقدم نيسان السيارة اكس تريل بنظام دفع كلي من خلال تجهيز المحاور الأمامية والخلفية بمحركات كهربائية فيصبح إجمالي قوة السيارة 210 حصان، وتجمع السيارة السيارة اكس تريل العصرية المُتميزة بين التصميم الأنيق والمُغامرة، كما يتميز تصميمها الأنيق بوجود 7 مقاعد بتفاصيل أساسية غاية في الروعة مُصممة خصيصاً لتستمتع بالإبداع والإثارة عند القيادة.

اكس تريل

تجذب السيارة اكس تريل الأنظار بفضل مصابيح LED الأمامية ذات التصميم الأنيق وفتحات التهوية الأمامية، كما صُممت مقصورة السيارة نيسان اكس تريل لتلبية جميع الاحتياجات الخاصة، حيث تضم مقاعد مريحة مصممة لتوفير الراحة أثناء القيادة لمسافات طويلة وصندوق سيارة مقسَّم لوحدات.

e-POWER

e-POWER هو نظام دفع بواسطة محرك كهربائي بنسبة 100٪ من نيسان، يمنح تجربة قيادة عالية الأداء تمامًا كسيارة كهربائية بالكامل، وهو يستخدم تكنولوجيا السيارة الكهربائيةمدعومة بمحرك بنزين فعّال لشحن حزمة بطاريات الليثيوم أيون ذات الوزن الخفيف.

e-POWER

e-POWER تكنولوجيا لا تحتاج إلى التوقف لشحن المركبة، نظرا لأن محرك البنزين يعمل فقط على شحن البطارية الرئيسية مع المحرك الكهربائي الذي بدوره يحرك السيارة، ولتكنولوجيا e-POWER صرفية وقود أقل و مصاريف تشغيلية أقل مقارنة مع محركات الاحتراق الداخلي التقليدية. و على عكس السيارات الكهربائية بالكامل لا تحتاج السيارة لإعادة شحن البطارية في محطات الشحن.

e-POWER

يوفر محرك e-POWER تسارع لحظي كما الموجود في السيارات الكهربائية بالكامل، حيث أن قوة عزم الدوران الفورية للمحرك الكهربائي وأداء التسارع يساعدانك على التقدم في حركة المرور، وفي الحالات التي تتطلب الكثير من القوة، مثل التسارع القوي عند دخول الطريق السريع، يتم استخدام المحرك البنزين مع المولد لإبقاء حزمة البطاريات مشحونة، ويمكنه أيضًا تشغيل المحرك الكهربائي مباشرة.

e-POWER

كذلك فإن الاحتكاك الناتج من عملية الفرامل يولد طاقة، و محرك e-POWER لا يهدر هذه الطاقة إذ يتم تحويل هذه الطاقة الراجعة الناتجة عن الفرامل الى البطارية، لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، ومن أجل أقصى كفاءة أفضل في استهلاك الوقود، يعمل المحرك البترولي الموجود على متن السيارة بسرعة مثلى لشحن حزمة البطاريات عند الحاجة.