اشتعال الأوفر برايس في سوق السيارات.. "التوسان تلامس الـ3 ملايين جنيه"

ياسر رشاد - القاهرة - اشتعلت خلال الساعات القليلة الماضية ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات المصرية، وطالت الزيادات غير الرسمية أسعار مختلف أنواع السيارات.

ويعرف الأوفر برايس بأنه زيادة سعرية غير رسمية يفرضها التجار والموزعين على أسعار مختلف الموديلات التي تشهد نقصاً في السوق المحلية مقابل التسليم الفوري بدلاً من الانتظار في قوائم الحجز الخاصة بالوكلاء.

ورصدت بوابة الخليج 365 الإلكترونية في جولة على عدد من صالات العرض أحدث أسعار السيارات في السوق المحلية بالأوفر برايس، والتي تخطت قيمته على بعض الموديلات حاجز الـ500 ألف جنيه.

وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية في الجدول التالي أسعار السيارات في السوق المصرية مضافاً إليها الأوفر برايس.

أسعار السيارات في مصر بـ"الأوفر برايس"





الموديل السعر هيونداي أكسنت RB مليون و150 ألف جنيه نيسان صني سوبر صالون مليون و80 ألف جنيه شيري تيجو 3 مليون و100 ألف جنيه إم جي 5 LUXURY مليون و270 ألف جنيه إم جي ZS COMFORT مليون 470 ألف جنيه هيونداي تسوان الفئة الرابعة 2 مليون 950 ألف جنيه بي واي دي F3 مانيوال 700 ألف جنيه سكودا كودياك "امبيشن" 3 ملايين جنيه هيونداي النترا HD الفئة الثانية مليون و300 ألف جنيه رينو ميجان الفئة الأولى مليون و650 ألف جنيه كيا اكسيد 2 مليون و100 ألف جنيه كيا سبورتاج 2 مليون و300 ألف جنيه سوزوكي ديزاير 950 ألف جنيه سوزوكي سويفت مليون جنيه ميتسوبيشي إكسباندر مليون و600 ألف جنيه ميتسوبيشي إكليبس 2 مليون جنيه شيري تيجو 7 مليون و245 ألف جنيه شيري تيجو 3 مليون ألف جنيه تويوتا كورولا 2 مليون جنيه

يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه عدد من التجار والموزعين أن تشهد سوق السيارات في مصر زيادات جديدة خلال الأسبوع القادم.

وتشهد سوق السيارات في مصر نقصاً كبيراً في حجم المعروض من مختلف أنواع السيارات، سواء المجمعة محلياً أو المستوردة.

كانت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قد أصدرت قائمة بالترتيب العام للعلامات الأكثر ترخيصاً في السوق المصرية والذي يشمل "ملاكي ونقل وفان".

وجاء في مقدمة الترتيب العام للعلامات الأكثر ترخيصاً "شيفروليه" بعدد سيارات مرخصة بلغ 1207 مركبة.