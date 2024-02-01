شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية 2026.. شركة "بوش" الألمانية تعتزم إلغاء مئات الوظائف والان نبدء بالتفاصيل

إلغاء الوظائف

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة الهندسة الألمانية ومورد السيارات "بوش" إلغاء المئات من الوظائف في قسم الأدوات الكهربائية التابع لها.وقالت متحدثة باسم شركة "بوش"، اليوم الأربعاء: "تتوقع الشركة الحاجة إلى إلغاء 560 وظيفة بحلول نهاية 2026 ".تؤثر الخطط على أكثر من ربع الموظفين الذين يقدر عددهم بنحو ألفي موظف في مصنع بوش في لينفيلدن-إختردينجن في جنوب غرب ألمانيا.ويعمل نحو 3100 شخص في قسم الأدوات الكهربائية في ألمانيا. وذكرت بوش أن تغير السوق ومتطلبات العملاء من بين أسباب الإلغاء المقرر للوظائف.وقالت بوش أيضا إن الشركة ترغب في الاستثمار في توسيع محفظة الأدوات الكهربائية اللاسلكية وتوسيع أعمالها في أمريكا الشمالية.وأضافت: "من أجل ضمان التنافسية على المدى الطويل، يجب على الشركة، بالإضافة إلى الإجراءات الجارية بالفعل، مثل توفير تكاليف المواد، تقليص تكاليف الموظفين في المجالات المركزية والتنموية والإدارية أيضا".