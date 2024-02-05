ياسر رشاد - القاهرة - تشهد سوق السيارات في مصر حالة من الارتباك، في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار الرسمية، فضلاً عن الانتشار غير المسبوق لظاهرة الأوفر برايس. ورغم الزيادات المتتالية إلا أن أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، كشف عن مفاجأة غير متوقعة، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاعاً في مبيعات السيارات خلال شهر ديسمبر الماضي.

"مفاجأة في تقرير أميك": نمو مبيعات سوق السيارات رغم ارتفاع الأسعار

بي واي دي اف 3

10415 مركبة تم بيعها في شهر ديسمبر 2023

وبحسب مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها في مصر “ملاكي ونقل وأتوبيسات" خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو 10 آلاف و415 مركبة، مقابل 7 آلاف و906 سيارة خلال نفس الشهر من عام 2022.

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31.7 % ارتفاعاً في مبيعات السيارات

وبلغ معدل نمو المبيعات في سوق السيارات المصري "ملاكي ونقل وأتوبيسات" خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 31.7% وذلك وفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

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نمو مبيعات الملاكي في مصر

وأكد التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" بنسبة 51.6% لتصل إلى 8 آلاف و372 سيارة خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 5 آلاف و524 سيارة.

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أوفر برايس نصف مليون جنيه

جدير بالذكر أن قيمة الأوفر برايس، على بعض الطرازات في السوق المصرية تخطت حاجز النصف مليون جنيه.

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ما المقصود بالأوفر برايس في سوق السيارات؟

يعرف الأوفر برايس، بأنه زيادة سعرية غير رسمية يفرضها الموزعين والتجار على أسعار السيارات، ويدفعها العملاء، وذلك مقابل التسليم الفوري للسيارات بدلاً من الانتظار في قوائم الحجز الخاصة بوكلاء العملاء التجارية والتي قد تمتد لعدة أشهر، في ظل الضوابط الاستيرادية الحالية، فضلاً عن الأزمة العالمية بسبب نقص مكونات الإنتاج وما تبعها من تأثيرات على الحصص الخاصة بوكلاء مختلف العلامات التجارية حول العالم.

ويترقب قطاع كبير من المواطنين المقبلين على شراء سيارات خلال الفترة الحالية تراجع الأسعار خاصةً بعد الانخفاض الكبير في سعر الدولار بالسوق السوداء، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة مافيا العملة الصعبة وضبط الأسواق؟.