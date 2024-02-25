تبدأ من 750 ألف جنيه.. أسعار سيارات BYD F3 في فبراير

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة بي واي دي الصينية في مصر، خلال شهر فبراير الجاري عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية المجمعة محلياً موديل 2024. وشهدت القائمة زيادات سعرية جديدة على سيارات "BYD F3مانيوال"، و"BYD F3 أوتوماتيك".

تعتمد BYD F3 المجمعة محلياً موديل 2024 على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة (يدوي/أوتوماتيك) 5 سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.1 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.

أسعار سيارات بي واي دي موديل 2024

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية الأسعار الجديدة لسيارات بي واي دي f3 موديل 2024 المجمعة محلياً في مصر والتي تم العمل بها بدايةً من الأسبوع الماضي.

- أسعار بي واي دي f3 مانيوال 750 ألف جنيه

أسعار بي واي دي f3 أوتوماتيك 850 ألف جنيه.

وتقدم سيارات بي واي دي F3 موديل 2024 المجمعة محلياً بباقة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها "2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة".

ودعمت السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 المجمعة محلياً ببعض التجهيزات، ومنها “مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – جنوط رياضية 15 بوصة"