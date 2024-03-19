علامة صينية جديدة تنطلق في مصر الشهر القادم

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد علامة كايي Kayai الصينية، للانطلاق في مصر، خلال شهر أبريل القادم من خلال شركة كايي موتور إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة كايي Kayai.

وتجري شركة كايي موتور إيجيبت، حالياً تحضيرات للانطلاق الرسمي والظهور الأول للعلامة الصينية في السوق المصري.

موديلات متنوعة من كايي

من جانبه أكد محمد ابراهيم فرج، رئيس مجلس إدارة كايي موتور إيجيبت، أن كايي تستعد للانطلاق في مصر لأول مرة رسمياً، من خلال باقة متنوعة من الموديلات التي تظهر لأول مرة في السوق المحلية، مفضلاً عن جموعة خدمات جديدة تنتوي الشركة اطلاقها مع تقديم العلامة في شهر أبريل المقبل.

وصرح “فرج”، أن شركة كايي أوتو الصينية تولى السوق المصري اهتماما كبيرا، حيث تعتبرها بوابة التواجد الحقيقي والفعلي في دول القارة الأفريقية، مضيفاً أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة الشركة الأم لن تقتصر فقط على تقديم مجموعة موديلات، لكن هناك أفاق وطموحات أكبر من ذلك سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

وأضاف أن إطلاق العلامة لأول مرة في مصر يتم التحضير له جيدا بالتنسيق مع كايي الصينية، من خلال انشاء صالات عرض ومراكز خدمة تتماشى مع سياسات الشركة العالمية، بالإضافة إلى تقديم باقات خدمية متنوعة لعملاء كايي.

وأختتم في تصريحاته لـ"بوابة الخليج 365 الإلكترونية"، أن سيارات كايي ستترك انطباعا واضحا في السوق المصري عند طرح الموديلات خاصة في ظل الجودة العالية لسيارات Kayai.

ومن المنتظر أن تشمل قائمة الموديلات التي سوف يتم طرحها في السوق المصرية "X3 برو، وX7، وE5" وبعض الطرازات الكهربائية.

وانطلقت علامة كايي في السوق الصينية لأول مرة في مارس 2014، لتستفيد من خبرة مجموعة شيري والتكنولوجيا في البحث والتطوير والتصنيع الذكي ونظام الجودة ونظام سلسلة التوريد.

ومن المقرر أن يتم تقديم سيارات كايي مع وكيلها الجديد في مصر بأسعار تنافسية وبدون أوفر برايس.

وعلمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، أن شركة كايي موتور إيجيبت، قد اقتربت من تجهيز صالات العرض ومراكز الخدمة الخاصة بالعلامة الصينية في القاهرة وعدد من المحافظات.

جدير بالذكر أن شركة كايي تقدم منتجات عالية الجودة بدعم من موارد البحث والتطوير من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مركز تصميم نماذج تورينو ومركز تكنولوجيا اختبار شيري ومعهد تشنغدو لبحوث السيارات ومصنع ييبين سمارت.