انخفاض الأسعار الرسمية لفيات تيبو بدايةً من اليوم.. "تراجعت 175 ألف جنيه"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة داينامكس للتوزيع، وكيل علامة فيات في مصر، اليوم عن أحدث قائمة سعرية لسيارات فيات تيبو موديل 2024، والتى يتم العمل بها بها بدايةً من اليوم 27 مارس 2024. وشهدت القائمة الجديدة انخفاضاً في الأسعار الرسمية الخاصة بالسيارة فيات تيبو موديل 2024.

وبلغ مقدار الانخفاض على أسعار فيات تيبو 2024 بدايةً من اليوم نحو 175 ألف جنيه مقارنةً بآخر قائمة سعرية صادرة عن شركة داينامكس للتوزيع.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة اليوم عن داينامكس فإن فيات تيبو 2024 تقدم حالياً في السوق المصرية بفئتين فقط من التجهيزات.

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية لمتابعيها مقارنة بين الأسعار الجديدة والقديمة للسيارة فيات تيبو موديل 2024.

أسعار فيات تيبو 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد مقدار الانخفاض الأولى Base مليون و225 ألف مليون و50 ألف 175 ألف جنيه الثانية High-Line مليون و400ألف مليون و225 ألف 175 ألف جنيه

وتقدم فيات تيبو 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان مع عزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة سداسي السرعات، ووفقًا للبيانات المعلنة عن فيات، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم فيات تيبو 2024 بباقة من وسائل الأمان والسلامة، من بينها وسائد هوائية- نظام فرامل مانع للانزلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – نظام إيموبليزر ضد السرقة – حساسات ركن خلفية.

وتأتي فيات تيبو 2024 بمجموعة من التجهيزات والكماليات منها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكيف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية/ عادية – قفل مركزي – مرآة داخلية بخاصيه التعتيم- عجلة قيادة متعددة الوظائف، مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED- مرايات جانبية كهربائية، وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل AUX – مدخل USB- التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 8 بوصة – شاحن محمول لاسلكي».