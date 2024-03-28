"وتتوالى الخصومات".. وكيل فيات يعلن تخفيض أسعار فيات X500

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت أسعار السيارات تراجعها في السوق المصرية خلال شهر مارس الجاري، وذلك عقب انهيار سعر العملة الصعبة في السوق السوداء، وفي هذا الإطار أعلنت شركة داينامكس للتوزيع، وكيل علامة فيات في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات فيات X500 موديل 2024، والتى يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

وشهدت القائمةالجديدة انخفاضاً في أسعار السيارة فيات X500 موديل 2024، بمقدار 125 ألف جنيه. وبحسب القائمة السعرية الصادرة اليوم عن داينامكس فإن فيات X500 موديل 2024 تقدم حالياً في السوق المصرية بفئتين من التجهيزات، وذلك بعد عودةالفئة cabrio.

أسعار فيات X500 موديل 2024

تنتمي فيات X500 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتمد السيارة على محرك رباعى الأسطوانات، ينتج قوة 140 حصان مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم فيات 500X بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – عجلة قيادة كهربائية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – حساسات ركن خلفية، وودت السيارة بمجموعة من التجهيزات في المقصورة الداخلية، من أبرزها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إضاءة داخلية – تكيف هواء – مقعد السائق كهربائي – إمكانية طي المقاعد الخلفية – لوحة عدادات رقمية/ عادية – قفل مركزي».

وتحتوى «فيات 500X» على نظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية – شاشة العرض 6.5 بوصة – بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – مدخل AUX – مدخل AUX».

أسعار X500 موديل 2024

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية في الجدول التالي مقارنة بين الأسعار الجديدة والقديمة للسيارة فيات X500 موديل 2024.