"تراجعت 590 ألف جنيه في شهر".. الانخفاض الثاني لسيارات توريس خلال مارس

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الأسبوع الجاري تراجعات كبيرة في أسعار السيارات بالسوق المحلية، عقب الانهيار الكبير لأسعار الدولار في السوق السوداء، نتيجة لقرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف، فضلاً عن صفقة رأس الحكمة. وفي هذا السياق فجرت اليوم شركة عربيات إيجيبت، وكيل سيارات KGM الكورية، مفاجأة عقب إعلانها عن تخفيض جديد لأسعار طرازات توريس خلال شهر مارس الحالي.

ووصل إجمالي التخفيضات على سيارات توريس في شهر مارس إلى 590 ألف لتشعل KGM الكورية المنافسة في سوق السيارات في مصر.

وتشمل التخفيضات - التي تستمر لفترة محدودة - سيارات KGM الكورية توريس بكل فئاتها، والتي تتميز بتصميمها الأنيق والرياضي بمواصفات تقنية عالية الجودة، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى عشاق السيارات في مصر.

وأكد أحمد أبو خف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عربيات إيجيبت، وكيل KGM الكورية في مصر: "نسعى للتسهيل على عملائنا الحاليين والجدد من خلال تقديم عروض تنافسية ومغرية للمساهمة في توفير فرص شراء ميسرة وذلك لفترة محدودة وأيضاً ليتمتع العميل بقيادة ورفاهية متميزة في فئات سيارات KGM "توريس".

وتتميز سيارات توريس الكورية بفئاتها الأربعة بتصميم فريد، واستهلاك اقتصادي للوقود، ومجموعة من الكماليات المتميزة، مع توافر أنظمة أمان وسلامة فائقة. كما تتميز سيارات KGM بالاعتمادية والقوة والتصميم الفريد.

وتطرح عربيات إيجيبت السيارات بضمان يصل إلى 100,000 كيلومتر أو 5 سنوات أيهما أقرب.

و كانت عربيات إيجيبت أول وكيل سيارات يعلن رسمياً عن تخفيض أسعار السيارات في مصر بعد تغيير العلامة التجارية سانج يونج الكورية إلى KGM.

وتعد «توريس» أحدث الطرازات الجديدة التى طرحتها شركة «عربيات» وكيل العلامة الكورية «KGM» في مصر.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج قوة قدرها 163 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 280 نيوتن/ متر، متل بناقل حركة سداسي السرعات.

وزودت «توريس» بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمان ومن أبرزها «وسائد وستائر هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الإلكتروني ESP، ومثبت سرعة، نظام مراقبة ضغط الهواء للإطارات TPMS، نظام مراقبة النقاط العمياء».

وتقدم «توريس» بباقة من التجهيزات في الشكل الخارجي ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED، مصابيح ضباب أمامية LED، طي المرايات الجانبية كهربائيًا مع تزويدها بإشارات،و حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية، زجاج معتم، وفتحة سقف، إمكانية فتح وغلق باب الشنطة الخلفية عن بعد».

كما تقدم السيارة ببعض التجهيزات والمواصفات في المقصورة الداخلية، ومنها «إمكانية الدخول بدون مفتاح، زر تشغيل/إيقاف المحرك، مقاعد كهرباء، خاصية تبريد وتدفئة للمقاعد، إضافة إلى شاشة رقمية للعدادات مقاس 12.5 بوصة، وشاشة وسائط لعرض البيانات 9 بوصة، وغيرها».

أسعار توريس

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية تطور أسعار السيارة توريس خلال شهر مارس الجاري.