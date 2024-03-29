مقارنة بين الأسعار الجديدة والقديمة لسيارات بيجو بعد انخفاضها 500 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت أسعار السيارات في السوق المصرية انخفاضها خلال الشهر الجاري، في ظل الانهيار الكبير لسعر الدولار في السوق السوداء، بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بتحرير سعر الصرف، فضلاً عن انتعاش خزانة الدولة بمليارات الدولارات نتيجة لصفقة رأس الحكمة. وبدأ إنهيار الأسعار في السوق المصرية باخفتاء ظاهرة الأوفر برايس من مختلف أنواع السيارات، وبعدها أعقبه إعلان الوكلاء عن تخفيضات على الأسعار الرسمية تجاوزت الـ500 ألف جنيه، وسط توقعات بمزيد من التراجع. وفي مفاجأة لعشاق العلامة الفرنسية بيجو، أعلنت شركة مانسكو أوتوموتيف، وكيل علامة بيجو الفرنسية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات بيجو موديل 2024.

وشهدت القائمة الجديدة الصادرة عن شركة مانسكو أوتوموتيف، تخفيضات على أسعار جميع سيارات بيجو موديل 2024.

وتراوحت التخفيضات الجديدة على أسعار سيارات بيجو بين 350 ألف جنيه، إلى 500 ألف جنيه.

وشهدت بيجو 408 تخفيضات في الأسعار بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه، بينما تراجعت «بيجو 2008» بنحو 350 ألف، وهبطت أسعار طرازات «بيجو 5008» بنحو 450 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وخلت القائمة السعرية الجديدة لـ«بيجو 2024» الخاصة بشهر مارس، من السيارة «بيجو 301».

كما طرحت «مانسكو أوتوموتيف» فئة جديدة من سيارات «بيجو 408» بسعر 2 مليون و50 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية مقارنة بين القائمة السعرية الجديدة لسيارات بيجو موديل 2024 في مصر خلال مارس، وكذلك القائمة السعرية السابقة الخاصة بشهر فبراير.

أسعار سيارات بيجو 2024 بعد التخفيضات

أسعار سيارات بيجو 2024 بعد التخفيضات

أسعار سيارات بيجو 2024 قبل التخفيض

أسعار سيارات بيجو 2024 قبل التخفيض

جدير بالذكر أن سوق السيارات في مصر قد شهد خلال العام الماضي وحتى الأسابيع الأولى من العام الجاري زيادات غير مسبوقة على أسعار السيارات، وتخطى الأوفر برايس على العديد من الموديلات حاجز المليون جنيه.

الأوفر برايس على السيارات

ويعرف الأوفر برايس بأنه زيادة سعرية يفرضها الموزعين والتجار على السيارات مقابل التسليم الفوري للعملاء بدلاً من انتظارهم لأشهر طويلة في القوائم الخاصة بالوكلاء.