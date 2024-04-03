"بديلة سيراتو".. كيا تطرح رسمياً k4 الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - تعد السيارة كيا سيراتو واحدة من أبرز السيارات التي حققت سمعة طيبة، وانتشاراً واسعاً في السوق المصرية على مدى سنوات طويلة، لكن شركة كيا الكورية الجنوبية كشفت مؤخراً عن سيارة جديدة من المنتظر أن تكون بديلاً جديداً لسيارتها الشهيرة “سيراتو”، حيث أطلقت كيا رسمياً الأسبوع الجاري سيارتها K4 التي تعد مستوحاة من فلسفة تصميم كيا "اتحاد الأضداد"، وبالتحديد ركيزة "القدرة على التقدم"، إذ يرمز الشكل الخارجي للسيارة السيدان المدمجة كيا K4 إلى تصميم كيا المستمر على إنشاء حلول التنقل الأكثر إلهاماً وابتكاراً وتطوراً من الناحية الجمالية.

وقال كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شركة Kia Global Design: "تم التركيز بعناية على كافة تفاصيل كيا K4 كما انحناءاتها ومحيطها، بهدف الإلتزام بفلسفة تصميم كيا "اتحاد الأضداد"، التي تجمع بين الأسطح ذات الأوجه والتفاصيل التكنولوجية في تصميم جريء ومتماسك. إن كل جانب يعزز العلاقة بين العلامة التجارية والتصميم".

وأضاف: "من خلال تصميم كيا K4، فإننا نستفيد من تجاربنا ومعرفتنا ونعمل على جعل هذه القيم في متناول المزيد من الأشخاص، عبر تقديم منتج ذي صلة وفائدة، لنشكل مصدر إلهام لطريقة وأسلوب التفكير والعيش والحركة".

إمكانيات جديدة من خلال الديناميكية التقدمية

تجاوزت كيا K4 دون عناء معايير التصميم لقطاع سيارات السيدان المدمجة، حيث تتسم بخصائص حقيقية تعكس الطموح والجرأة والطاقة والقوة.

ابتكر مصممو كيا شكل هيكل حديث وفريد من نوعه من خلال لف وصلات المربعات المحاذية بطريقة قد تبدو غير منطقية، والتي يشير إليها المتخصصون في التصميم الخارجي في كيا بإسمTwist Logic . ويؤكد الانسياب الطبيعي للضوء الذي تم إنشاؤه بين المربعات المتناوبة، على الشكل الذي نلحظه عبر تصميم الجسم بأكمله. يتضح هذا النهج بشكل خاص عندما يُنظر إلى K4 من الناحية الجانبية، حيث يتردد صدى sweptback fastback بشكل مثالي مع الطبيعة الجريئة والتقدمية لعلامة كيا التجارية.

في المقدمة، تعطي كياK4 انطباعًا مذهلاً فوريًا. وتساهم المصابيح الأمامية الرأسية، الموضوعة عند الحواف المتطرفة للمنطقة الأمامية، في إنشاء وضعية واسعة وواثقة للغاية، بينما تتكامل عناصر Daytime Running Light (DRL) مع شرائط الكروم الأفقية لزيادة جاذبية كيا K4 المتطورة. أحدث تكرار لتقنية إضاءة خريطة نجمة كيا بناءً على موضوع "كوكبة"، ما يُنشأ تطورًا إضافيًا لوجه النمرـ Tiger Face المميز للعلامة التجارية.

عند النظر إلى المركبة من ناحية الخلف، تنضح K4 بنفس هالة القوة والديناميكية. المصابيح العمودية، الموضوعة في أقصى أطراف السيارة، مقطوعة رأسياً لأسفل نحو مصد تقني واسع. يكمل ناشر الهواء المدمج في المصد الصورة بتصميمه البياني القوي.

دمج التكنولوجيا المبتكرة والراحة الإستثنائية مع جاذبية بصرية

تحتفل فلسفة تصميم كيا "اتحاد الأضداد"، بالتوتر الإبداعي المتشكل من الجمع بين مفهومين متعارضين. يتجلى هذا النهج الجذري تماماً فيK4، حيث يلتقي المفهوم "المرتقب" لقمرة القيادة الموجهة للسائق بتصميم التخطيط "غير المتوقع"، ما يُنشأ الطابع الفريد الداخلي لكيا K4.

"المتوقع" في قطاع سيارات السيدان المدمجة هو التصميم الداخلي الموجه نحو السائق، والذي يصبح في مركبة K4 "غير متوقع" وذلك من خلال تحدي مفهوم تصميم توجيه السائق. بدلاً من الشكل التقليدي لتحكم السائق بالشاشات وأجهزة التحكم من خلال زاوية متجهة نحو السائق، يفصل هذا التصميم الداخلي السائق عن الراكب بتقسيم بياني جريء. ينشأ هذا التقسيم تمييزًا واضحًا بين المساحتين - قمرة القيادة للسائق، وهي تدمج بين التقنية والآلة، من مقصورة الركاب، وهي مريحة وإنسانية.

من خلال الإعتماد بعمق على ركيزة "الفرح للعقلانية " في فلسفة تصميم كيا، ابتكر المصممون الداخليون للعلامة التجارية تصميمًا داخليًا يركز على الإستشعار بالمقصورة بقدر ما يركز على سماتها الوظيفية والعملية. العناصر التقنية المتناقضة في قمرة القيادة للسائق الى جانب عناصر الراحة للراكب تحقق التوازن المثالي بين الجانبين العقلاني والعاطفي.

يمكن للركاب الإختيار من بين مجموعة من خيارات الإضاءة المباشرة وغير المباشرة لإضاءة مقصورة كيا K4 المتطورة وذات الجودة العالية. تهيمن على لوحة القيادة شاشة مركزية كبيرة ووحدة تحكم مركزية مصممة بأناقة تؤكد بشكل أكبر على الإنقسام بين بيئتي السائق والركاب. بينما يتم الإحتفاظ بالأزرار وأدوات التحكم المادية عن عمد إلى الحد الأدنى، أيضاً يوجد مجموعة من الأزرار المادية المصممة بشكل جميل والمدمجة بأناقة لوظائف مثل "المنزل" و "الخريطة" و "البحث"، بالإضافة إلى وحدة التحكم الدوارة التي تتيح تفاعلًا سريعًا وبديهيًا مع وظائف السيارة. أسفل ذلك، توفر أربعة أزرار أخرى تحكمًا سلسًا في نظام التدفئة والهواء والتهوية.

تتضمن المركبة مجموعة من زخارف المقاعد والمواد والأنماط والألوان الجديدة الآخاذة، بما في ذلك Medium Gray و Slate Green و Canyon Brownو Onyx Blackلإبراز الإحساس المتطور والفاخر داخل K4.

جدير بالذكر أن العرض العالمي الأول لسيارة كيا K4 أقيم في معرض نيويورك الدولي للسيارات بتاريخ 27 مارس 2024.