نيسان تعلن الأسعار الجديدة لـ"صني" في "أبريل"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، اليوم، عن القائمة الجديدة لـ" أسعار السيارة نيسان صني" موديل 2024، ووفقاً للقائمة الجديدة الصادرة عن شركة نيسان موتور إيجيبت، فإن أسعار السيارة نيسان صني موديل ٢٠٢٤، بجميع فئاتها شهدت شهدت ثباتاً دون أي زيادة أو تخفيضات.

وتتوافر السيارة نيسان صني موديل ٢٠٢٤ المجمعة محلياً من خلال شركة نيسان موتور إيجيبت، بـ4 فئات من التجهيزات جميعها مزودة بمحرك بقوة رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية القائمة السعرية الجديدة الصادرة عن شركة نيسان موتور إيجيبت، لـ"السيارة نيسان صني ٢٠٢٤ المجمعة محلياً" والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

أسعار نيسان صني موديل 2024 المجمعة محلياً

الفئة السعر MT 695400 جنيه BASE 726500 جنيه PLUS 747000ألف جنيه SUPPER SALON 761000 ألف جنيه

وفقاً لشركة نيسان موتور إيجيبت،وزودت طرازات نيسان صنى المجمعة محلياً موديل 2024 فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية- فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع الكترونى للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

وتقدم السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين- مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- زجاج كهربائى- قفل مركزى – إمكانية طى المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى- عجلة القيادة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

ودعمت طرازات «صنى» فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفى معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة- بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».

وتزيد الفئة الأعلى «A/T SUPER SALOON» ببعض التجهزات والكماليات الأخرى؛ من أبرزها «حساسات ركن خلفية – مرايا ضم كهربائيًّا- خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب- مكييف هواء أتوماتيك – عدادات متطورة، وغيرها».