طرح تويوتا فورتشنر 2025 في مصر بزيادة ربع مليون جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة تويوتا مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة اليابانية في مصر، والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم. وشهدت القائمة الجديدة طرح موديل 2025 من السيارة تويوتا فورتشنر المجمعة محلياً. وبحسب القائمة السعرية الجديدة فإن أسعار جميع فئات السيارة تويوتا فورتشنر شهدت ارتفاعاً يقدر بـ 250 ألف جنيه مقارنةً بأسعار موديل 2024.

وتتوافر طرازات تويوتا فورتشنر عبر نسختين –الإصدار الأول– مزود بمحرك سعته 2.7 لتر، بقوة 163 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

أما النسخة الثانية من طرازات «فورتشنر» فزودت بمحرك سعة 4.0 لتر، بقوة 234 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكترونى ESP – نظام المساعدة على صعود التلال HLA – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية- نظام إيموبليزر ضد السرقة».

ودعمت «فورتشنر» بعض الكماليات الأخرى، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – مرايات ضم كهربائية – جنوط رياضية 17 بوصة للفئة الأولى و 18 بوصة للفئة الأعلى».

وتقدم السيارة بباقة متميزة من التجهيزات أبرزها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مفتاح بصمة – تحكم فى ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة- مكيف هواء مزود بمخارج للمقاعد الخلفية – مسند يد خلفى – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إمكانية طى ظهر الكنبة الخلفية – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى- بلوتوث".

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية في الجدول التالي مقارنة بين أسعار موديل 2024، وموديل 2025.

أسعار تويوتا فورتشنر 2025