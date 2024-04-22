"للملاكي والميكروباص والنقل" بأسعار تنافسية.. إطارات سيارات مصرية تغزو الأسواق العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات جنونية في أسعار الإطارات “الملاكي والميكروباص والنصف نقل”، وهو ما دفع الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين الجادين، وتذليل أي عقبات قد تواجهم، وذلك لتوطين صناعة الإطارات محلياً، في إطار جهود الدولة المبذولة لتقيل فاتورة الاستيراد وتغطية احتياجات السوق المحلي ورفع شعار “صنع في مصر”.

وفي هذا الإطار أكد المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يدعم الصناعة المصرية بشكل عام، ومصنع "بيراميدز للإطارات"، وذلك في إطار تطوير صناعة الإطارات، مشيرًا إلى أن المصنع بدأ الإنتاج التجريبي لمقاسات 12 و13 للإطارات الملاكي الريديال، وبنهاية الأسبوع الجاري سوف يبدأ في إنتاج الإطارات مقاسات 14 و15.

70% من حجم السوق المحلية بنهاية 2025

وأضاف “جودة”، أن هذا الإنتاج التجريبي، سوف يصل بحلول شهر أكتوبر المقبل إلى 25% من الإنتاج المستهدف والاستهلاك المحلي للسوق المصرية، وبنهاية عام 2025، مستهدف الوصول بمعدلات الإنتاج إلى ما يتراوح بين 60 إلى 70% من استهلاك السوق المحلية من هذه المقاسات حتى مقاس 17 بوصة.

وأشار إلى أن الشركة تُراعي أن يكون المنتج ذا جودة عالية، بما يلائم احتياجات السوق المحلية والتصدير للدول الأفريقية وغيرها من الدول حول العالم، حيث تصدر الشركة للعديد من الدول هي: تونس والمغرب والجزائر وسوريا وتركيا وباكستان ولبنان والعراق واليمن، فضلًا عن عقد تعاقدات مع أمريكا لتصدير بعض المقاسات ومنتجات المصنع للولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الشركة تعمل على الحصول على شهادات إي مارك لتصدير الإطارات إلى أوروبا، متوجهًا في هذا الإطار بالشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية ومحافظة بورسعيد :"لولا الدعم الذي تلقته الشركة من هذه الجهات لما استطاعنا الوصول لمستويات النجاح المتحققة".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، قد قام بزيارة مصنع "بيراميدز" لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط، وتفقد التشغيل والإنتاج التجريبي الأول لمقاسات إطارات السيارات الملاكي والميكروباص والسيارات التي تمثل الغالبية الكبرى من المركبات المتنقلة في الشوارع المصرية.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية تسابق الزمن خلال الفترة الأخيرة لدعم المصنعين بهدف توطين العديد من الصناعات خاصة السيارات والقطاعات المغذية لها، بهدف الاستهلاك المحلي، فضلاً عن العمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير بعض أنواع السيارات.