"جلوبال أوتو للسيارات" تعلن استقرار أسعار BMW وMINI وتطرح BMW X2 الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، وكيل سيارات BMW في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات BMW وميني، في السوق المصرية. وشهدت القائمة استقراراً في أسعار جميع سيارات BMW وميني خلال شهر أبريل، بالإضافة إلى الإعلان رسمياً عن سعر السيارة BMW X2 الجديدة كلياً.

وتقدم السيارة BMW X2 الجديدة كلياً بإصدارها العادي، وكذلك إصدارها الـM، فضلاً عن الإصدار الكهربائي، وذلك وفقاً للقائمة الجديدة الصادرة عن "جلوبال".

BMW X2 الجديدة كلياً

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، القائمة السعرية الرسمية الكاملة الصادرة اليوم لسيارات BMW وميني في مصر.

أسعار سيارات BMW وميني

كانت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، قد أعلنت الشهر الماضي أسعار الفئة الخامسة الجديدة كليا، وBMW i5 الكهربائية، لأول مرة بالسوق المصري.

وشهدت أسعار السيارتين ثباتاً وفقاً للقائمة الجديدة الصادرة عن جلوبال أوتو للسيارات وكيل علامتي BMW وميني في مصر

BMW X2 الجديدة كلياً

وتتوافر BMW الفئة الخامسة الأحدث في مصر بثلاث فئات تعمل بمحركات بنزين: 520i بسعة لترين، و520i بسعة ١.٦ لترات، و530i (مع باقة M Sport)، بينما تأتي BMW i5 من خلال الفئة eDrive40. يأتي الطراز 520i مدعمًا قياسيًّا بمحرك توربو سعة ١.٦ لترات يولد ١٧٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٥٠ نيوتن-متر. ويُمكن للعملاء الذين يفضلون تجربة قيادة رياضية بامتياز، الاستعانة بمحرك توربو سعة لترين مع الطراز 520i يولِّد ٢٠١ حصانًا وأقصى عزم دوران يبلغ ٣١٠ نيوتن-متر، في حين يأتي الطراز 530i مدعمًا أيضًا بمحرك توربو سعة لترين، ولكن يولد ٢٥٥ حصانًا وأقصى عزم دوران يبلغ ٣٥٠ نيوتن-متر.

ومِن ناحية أخرى، تأتي BMW i5 الجديدة مدعَّمة بمحرك كهربائي وحيد يولد ٣٤٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٤٠٠ نيوتن-متر، كما تستعين ببطارية بقدرة ٨٣٬٩ كيلوواط ساعة، تتيح مدى كهربائيًّا يصل إلى ٥٨٢ كلم. ويمكن الوصولُ إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة في غضون ٦ ثوانٍ.

جدير بالذكر أن الحكومة قد وقعت اتفاق إطارى مُلزم مع "جلوبال أوتو" لتصنيع السيارات محليا، في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.