"مجمعة محلياً".. سوق السيارات تستعد لاستقبال "هيونداي النترا AD" و"تيجو 4 برو"

ياسر رشاد - القاهرة - علمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية أن مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامتي هيونداي وشيري، تستعد لطرح السيارتين "هيونداي النترا AD" و"شيري تيجو 4 برو" بنسخ مجمعة محلياً لأول مرة.

ويأتي تقديم السيارة هيونداي النترا AD المجمعة محلياً بعد طرحها في مصر من قبل بنسخة مستوردة، بينما يعد طرح شيري تيجو 4 برو هو الظهور الأول لها في مصر.

جدير بالذكر أن سوق السيارات في مصر تستعد لاستقبال عدد من الطرازات المجمعة محلياً في إطار اتجاه العديد من الوكلاء لتوطين صناعة السيارات.

وبتقديم شيري تيجو 4 برو يصبح عدد سيارات شيري المجمعة محلياً 4، حيث تقوم مجموعة جي بي غبور أوتو كذلك بتجميع "شيري تيجو 3، شيري تيجو 7، شيري أريزو 5"، بينما يصبح عدد طرازات هيونداي المجمعة محلياً 2، بعد وقف إنتاج HD، هما أكسنت RB والنترا AD.

هيونداي النترا AD

وبحسب أحد الموزعين فإن السيارة هيونداي النترا AD سوف تقدم بإصدار فيس ليفت مختلف عن قليلاً عن الشكل السابق.

وأكد الموزع أن بعض الموزعين بدأو بالفعل في استلام سيارات هيونداي النترا AD المجمعة محلياً.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

وحصلت “بوابة الخليج 365 الإلكترونية”، على بعض الصور الخاصة ومواصفات السيارة شيري تيجو 4 برو، التي ستقدم بـ 3 فئات من التجهيزات منها فئة “تربو”، ونستعرض أبرزها في السطور التالية:

السيارة شيري تيجو 4 برو

من حيث الأبعاد الخارجية، يبلغ طول السيارة شيري تيجو 4 برو 4318 مم، أما الارتفاع فيبلغ 1662 مم، والعرض 1831 مم، وقاعدة العجلات 2630 مم، والارتفاع عن الأرض 180 مم.

شيري تيجو 4 برو المجمعة محليا

ويوضح الجدول التالي مقارنة بين فئات السيارة شيري تيجو 4 برو وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها بوابة الخليج 365 الإلكترونية من أحد الموزعين المعتمدين.

3 فئات للسيارة شيري تيجو 4 برو

السيارة شيري تيجو 4 برو

انفراد بوابة الخليج 365 الإلكترونية

كانت بوابة الخليج 365 الإلكترونية قد انفردت في وقت سابق بالكشف عن اعتزام مجموعة جي بي غبور أوتو، تجميع السيارة شيري تيجو 4 برو محلياً.

السيارة شيري تيجو 4 برو