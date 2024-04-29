انخفاض أسعار سيارات JMC النصف نقل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة توزيع وسائل النقل تي في دي TVD، وكيل سيارات JMC وفوتون في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات jmc النصف نقل "وحش الأسفلت" المجمعة محلياً.

وشهدت القائمة الصادرة عن شركة توزيع وسائل النقل تي في دي TVD، انخفاض أسعار السيارة jmc موديل 2024 التي تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات.

أسعار jmc "وحش الأسفلت"

وتراوح الانخفاض الجديد على أسعار السيارة البيك أب JMC مابين 50 إلى 54.5 ألف جنيه.

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية القائمة الجديدة لأسعار السيارة jmc النصف نقل "وحش الأسفلت" المجمعة محلياً.

3 فئات من وحش الأسفلت

تأتي الفئة الأولى من السيارة البيك أب JMC بزجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية"شاسيه بدون تكييف"، وأصبح سعرها بعد التخفيض 749.9 ألف جنيه بدلاً من 799.9 ألف جنيه.

وتقدم الفئة الثانية من السيارة JMC البيك أب بزجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية، وأصبح سعرها بعد الانخفاض 769.9 ألف جنيه بدلاً من 819.9 ألف جنيه.

وتتوافر الفئة الثالثة من السيارة JMC البيك أب بزجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية- تكييف، وأصبح سعرها الجديد 777.4 ألف جنيه، 831.9 ألف جنيه.

تتوافر السيارة بتكنولوجيا يابانية وتعتمد على محرك رباعى الأسطوانات سعة 2.8 لتر (ديزل) يعمل بنظام الحقن المباشر، قادر على استخراج طاقة حصانية تبلغ 77 حصان / 3600 د.د. ، فيما يبلغ أقصى عزم له 172 نيوتن . متر / 2000 د.د. والموصول بصندوق سرعات يدوى خماسى السرعات والذى يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر / 100 كم.

وتأتي السيارة JMC البيك أب موديل 2024 بأبعاد تبلغ 5012 × 1690 × 1645 مم لكل من الطول والعرض والارتفاع على التوالى، بينما تأتى بقاعدة عجلات تبلغ 3025 مم ، فيما يبلغ خلوص السيارة (ارتفاعها عن الأرض) 185 مم.

كانت شركة توزيع وسائل النقل تي في دي TVD، وكيل سيار ات JMC وفوتون في مصر، قد طرحت مؤخراً النسخة المجمعة محليًا بمصانع جي بي أوتو بمدينة السادات، من سيارتها البيك أب "وحش الأسفلت".