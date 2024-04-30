كيا EV9 تفوز بجائزة "الأفضل على الإطلاق" ضمن جوائز ريد دوت

ياسر رشاد - القاهرة - حصدت السيارة كيا EV9 على جائزة "أفضل الأفضل" ضمن جوائز ريد دوت للتصميم المرموقة لتصميم المنتج 2024، عن فئة السيارات والدراجات النارية.

يُشكل هذا النجاح، أعلى مستوى في مسابقة التصميم العالمية، دلالة واضحة على التقدير والاعتراف العالمي بمساهمة كيا كعلامة تجارية، وسيارة كيا EV9 بشكلٍ خاص، في إرساء معايير استثنائية للابتكار في التصميم.

تُمنح جائزة " الافضل على الاطلاق " ضمن جوائز ريد دوت، للتصميمات الرائدة فقط، الأمر الذي من شأنه التأكيد مجدداً على نجاح فريق التصميم في ابتكار سيارة كيا EV9، كأول سيارة دفع رباعي كهربائية رائدة للعلامة التجارية.

وفي بيان صفحي حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على نسخة منه أكد كريم حبيب، النائب الأول للرئيس ورئيس قسم التصميم العالمي في كيا:" تمحور تركيزنا مع سيارة كيا EV9، حول إنشاء سيارة كهربائية ذات دفع رباعي، تتسم بالجرأة والأصالة ويمكنها تجاوز الحدود التقليدية، ليس فقط على مستوى التصميم، ولكن أيضاً من خلال سهولة الاستخدام والاتصال والمسؤولية البيئية. كما يكتسب حصولنا على جائزة التصميم " الافضل على الاطلاق " ضمن جوائز ريد دوت، أهمية خاصة ومميزة لفريق التصميم في كيا وأيضاً لجميع زملائنا العالميين، ويمثل دفعنا المستمر لتقديم حلول مبتكرة وملهمة"

أضاف حبيب:"تُعتبر هذه الجائزة بمثابة رسالة تقدير واعتراف بالقوة الملهمة لفلسفة تصميم كيا "اتحاد الأضداد"، التي كانت بمثابة المرشد والموجه في كل مرحلة من مراحل تطوير سيارة كيا EV9. ومن خلال تعزيز هوية التصميم القوية لشركة كيا، تواصل فلسفتنا هذه في أن تشكل مصدر إلهام لإنشاء منتجات ذات صلة وذات مغزى، ومن شأنها إحداث تأثير إيجابي على حياة عملائنا".

جوهر فلسفة التصميم "اتحاد الأضداد"

كما تجسد سيارة كيا EV9، جوهر فلسفة التصميم "اتحاد الأضداد" لشركة كيا، حيث تقدم مزيجاً متناغماً من التصميم المستقبلي والتكنولوجيا المتقدمة للغاية والقيم المستدامة. ومن خلال الاستفادة الطاقة الإبداعية الخلاقة الناتجة عن القيم المتباينة للطبيعة والحداثة لتحقيق التناسق المتكامل، توفر فلسفة "اتحاد الأضداد" لمصممي كيا إطار عمل يمكن من خلاله دمج مزيج فريد من الأشكال المنحوتة والأنيقة والهندسة المضمونة والحازمة، ما يوفر هيكل مميز يتمتع بجمالية معاصرة وأنيقة.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز التصميم الخارجي بالثقة والوضوح والصفاء، من خلال الوضع المستقيم والخطوط المحددة والأسطح الناعمة. وتساهم الميزات المميزة مثل وجه النمر الرقمي، وشبكة الإضاءة الرقمية، والمصابيح الأمامية العمودية، في إبراز التصميم وإضفاء جاذبية مستقبلية على السيارة.

تعكس سيارة EV9 أيضًا، التزام كيا الاستراتيجي بتحقيق الريادة في مجال التنقل المستدام. عندما تم إطلاقها في عام 2023، كانت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة، هي النموذج الأول الذي يتبنى استراتيجية "استدامة التصميم" المكونة من ثلاث خطوات للعلامة التجارية، والتي بدأت بالتخلص التدريجي من استخدام الجلود الحيوانات، وتطبيق عشرة عناصر مستدامة "ضرورية" على جميع طرازات كيا الجديدة، والالتزام بالأبحاث المستمرة في تطوير المواد الطبيعية والحيوية.

تُعتبر جائزة ريد دوت للتصميم، واحدة من أبرز الجوائز التي تركز على معايير جودة التصميم. في كل عام، تقوم لجنة تحكيم من الخبراء الدوليين، بالتدقيق بالطلبات المقدمة للتأكد من جودة التصميم ودرجة الابتكار. وفي هذا العام، أقرت لجنة التحكيم بالتأثير الإبداعي لفلسفة التصميم "اتحاد الأضداد" لشركة كيا، وسلطت الضوء على التصميم الخارجي الناجح لسيارة كيا EV9، والشخصية المعاصرة والخطوط الكلاسيكية القوية.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز ريد دوت للتصميم، في 24 يونيو 2024 في مسرح آلتو بمدينة إيسن بألمانيا، حيث يُشكل فوز كيا بجائزة "أفضل الأفضل" ضمن جوائز ريد دوت للتصميم، النجاح التاسع والعشرين الذي تحققه العلامة التجارية في حفل توزيع الجوائز المرموق عالمياً منذ عام 2009. كما يأتي هذا النجاح الأخير بعد حفل توزيع جوائز iF Design لعام 2024، حيث حصلت سيارة كيا EV9 على الجائزة "الذهبية" المرموقة.

منذ إطلاقها في عام 2023، حظيت القيم المعتمدة في تصميم سيارة كيا EV9 واستقطابها العملاء، باستحسان النقاد في مناسبات عديدة بحيث حققت سيارة الدفع الرباعي الرائدة، في وقت سابق من هذا العام، نجاحاً مزدوجاً في حفل توزيع جوائز السيارات العالمية 2024، و فازت بجائزة سيارة العام العالمية لعام 2024، وأفضل سيارة كهربائية "المركبة الكهربائية العالمية".

جدير بالذكر أن الجوائز الأخرى تشمل: "أفضل سيارة عالمية للسيدات لعام 2024"، و"أفضل سيارة ألمانية فاخرة لعام 2024"، و"عجلة القيادة الذهبية 2023" ضمن فئة "المركبة العائلية"، وجوائز TopGear.com "أفضل سيارة عائلية لعام 2023"، بالإضافة إلى لقب "أفضل سيارة في المملكة المتحدة لعام 2024" و"أفضل سيارة متعددة الاستخدامات في أمريكا الشمالية لعام 2024"